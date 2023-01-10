10:30 (мск), источник: Вокруг Света
В Израиле нашли закованный в цепи 1500-летний скелет монаха
Редчайшую находку сделали недалеко от Иерусалима, где 1500 лет назад был византийский монастырь.
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Археологи из Управления древностей Израиля обнаружили останки человека, ноги, руки и шея которого были скованы железными кольцами. Он находился в гробнице под 1500-летним византийским монастырем. Скелет, по выводам ученых, принадлежат христианскому монаху, и ношение цепей было частью его аскетического подвига.
Находка — большая редкость для этого региона.
Предыдущие раскопки в этом же месте, примерно в четырех километрах от Иерусалима, открыли археологам остатки церкви византийского периода: сначала были найдены две апсиды, затем еще одна. А затем — обширный архитектурный комплекс, который включал монастырь, церковь, постоялый двор и гостиницу для паломников. Все это располагалось вдоль старой дороги, которая вела из Лода через Наби Самуил (деревню, где по преданию находится гробница пророка Самуила) к Иерусалиму.
Сама церковь частично была вырублена в скале, частично пристроена тесаными известняковыми камнями. Ученые предполагают, что она была посвящена святому Захарии. Комплекс сооружений позволяет специалистам изучить методы и планы строительства 1500-летней давности.
Неожиданным открытием нового этапа раскопок стал скелет византийского монаха, скованный железными цепями из колец. Его нашли в гробнице, сделанной в виде ящика из каменных плит. Она находилась рядом с двумя небольшими закрытыми нишами в центральной апсиде храма — монахи использовали их как кельи.
По словам экспертов, цепи были признаком благочестия и частью аскетической традиции. Христианские монахи-аскеты активно практиковали самолишения ради искупления грехов еще с античных времен.
Некоторые уходили далеко от поселений для уединения и молитвы, были и более экстремальные способы спасения души: жизнь в запертых камерах, молитвенные стояния на столбе или камне, приковывание себя к скале, другие самоистязания. Сюда же относится ношение на себе тяжелых железных цепей весом до 10 килограммов.
Ученые отмечают: эта форма аскетизма зародилась в Сирии в
По выводам археологов, новая находка свидетельствует, что традиция распространилась из Сирии на юг как минимум до Иерусалима.
Ученые считают, что велика вероятность в исследуемом комплексе обнаружить еще не один такой скелет. Прежде в регионе было открыто только одно подобное захоронение, это произошло в 1991 году между Вифлеемом и Иерусалимом.