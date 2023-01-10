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07:44 (мск), источник: © РИА Новости

В якутском селе температура воздуха опустилась до минус 61 градуса

ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Температура воздуха в селе Жилинда Якутии во вторник опустилась до минус 61 градуса, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.

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Источник: © РИА Новости

По данным метеорологов, на территорию республики пришли крещенские морозы. В девяти районах установилась температура атмосферного воздуха минус 45 и ниже. На северо-западе, северо-востоке Якутии ночная температура достигает минус 50 градусов.

«В селе Жилинда Оленекского района Якутии днем минус 61 градус, давление 757 мм ртутного столба, без ветра», — следует из карты погоды.

В столице республики, в Якутске, — минус 42 градуса мороза. По информации городской администрации, для обучающихся с 1−8 классы объявлен актированный день, занятия проводятся в дистанционном формате.

Днем ранее сообщалось о том, что в Оймяконе зарегистрировано −59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже −45.

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