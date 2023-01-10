Песков призвал заполнить нишу кино отечественными фильмами

Также он прокомментировал успех недавно вышедшего на экраны кинотеатров семейного фильма «Чебурашка». Песков указал, что хоть еще и не успел его посмотреть, но радуется хорошим оценкам вместе с авторами ленты.
«Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал представитель Кремля.
Более ⅔ российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку. Общее число зрителей составило более 4,7 млн человек, а общая касса перешла через порог в 3 млрд рублей.
Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), эта лента стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
Также и в июле в Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческой семейной комедии под названием «Чижик-Пыжик возвращается». Производством картины занимается Киностудия имени Горького, поддержку которой оказывает Минкульт РФ. Премьера фильма состоится в 2023 году.