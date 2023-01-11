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10:13 (мск), источник: Вокруг Света

В листовом салате нашли микроскопические частицы автомобильных покрышек

Микробиологи из Австрии присмотрелись к листовому салату.

Источник: СС0/k-e-k-u-l-é

Экологи и микробиологи Венского университета убедились на примере салата-латука, что овощи впитывают в себя токсичные соединения, микропластик и другие опасные продукты износа автомобильных шин. Частицы успешно проделывают путь от дороги до почвы, а затем — в листья съедобных культур, и, наконец, в наши тарелки.

Исследование подтвердило: химикаты достаточно устойчивы, чтобы сохраняться до попадания в организм человека и наносить вред здоровью.

В процессе использования автомобиля неизбежен износ покрышек, в результате чего образуются микрочастицы материалов, из которых те сделаны. Их уносит ветром в окружающую среду, вымывает дождем в реки и сточные воды. По подсчетам ученых, это около килограмма на человека в год. Из атмосферы, воды, осадка канализаций они попадают на сельскохозяйственные угодья.

Предыдущие исследования этой же команды специалистов показали, что в почве микропластик и другие материалы шин выделяют вредные загрязняющие вещества, так как содержат добавки для особых свойств и долговечности. В новой работе эксперты проследили, могут ли эти соединения мигрировать из почв в посевы.

Группа экологов провела несколько экспериментов, добавляя пять различных веществ в гидропонные растворы, где выращивали салат-латук. Четыре из этих соединений используют в производстве шин, а пятое — продукт трансформации одного из них, образующийся при эксплуатации. Это 6PPD-хинон, особо токсичный виновник массовой гибели лосося в водоемах Северной Америки.

Наши измерения показали, что растения салата поглощали все соединения, которые мы исследовали, через свои корни, переносили их в листья и накапливали там.

Аня Шерман
Аспирант Центра микробиологии и экологических систем Венского университета

Масс-спектрометрия высокого разрешения также показала не только степень попадания добавленных веществ, но и новые соединения, появившиеся из-за присутствия химикатов. По словам авторов, ранее эти обнаруженные метаболиты не были описаны, поэтому точно неизвестна их токсичность.

Эти метаболиты довольно стабильны в растениях, поэтому могут быть опасны для здоровья человека. Но когда зараженный ими салат попадет в ЖКТ, они могут легко расщепляться на исходные химические вещества, поражая организм.

Команда продолжит исследования, чтобы выяснить, как тот же самый процесс заражения овощей загрязнениями от шин происходит в настоящей почве.

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