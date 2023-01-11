11:39 (мск), источник: ТАСС
«Дзен» составил топ самых популярных у зумеров сленговых слов
Самыми популярными у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали слова «форсить», «краш» и POV.
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Слова «форсить» (быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится) и POV (точка зрения) стали самыми популярными сленговыми словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет, которых также относят к поколению зумеров. Об этом сообщается в исследовании контентной платформы «Дзен», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Самые популярные сленговые слова россиян в возрасте от 14 до 25 лет — “форсить” (так говорят 64% опрошенных) и “краш” (их использует в общении 63% респондентов). Больше половины (57%) опрошенных используют выражение POV в значении “точка зрения” (point of view)», — сообщается в исследовании.
По данным опроса, еще 18% россиян используют слово «стэнить», которое означает быть восторженным и преданным фанатом чего-либо. В исследовании отмечается, что 16% опрошенных используют слово «симп», которое означает ощущение неловкости из-за своей влюбленности или проявления интереса к другому человеку. Также в топ любимых сленговых слов, указанных самими опрошенными, попали «треш», «свэг» и «чилл»/ «чилить».
Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside, отмечается в исследовании. Часто опрошенные используют и выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».
Помимо этого опрошенные молодые люди часто используют нестандартные сочетания эмодзи. Например, эмодзи плача как выражение любых сильных чувств использует половина опрошенных, подчеркивается в исследовании. 46% респондентов ставят эмодзи клоуна для обозначения глупого или необдуманного действия или поступка. 22% опрошенных добавляют смайлик с глазами как знак интереса к сообщениям. Среди популярных эмодзи — череп, 15% опрошенных россиян отправляют его вместо смеющегося эмодзи.
Опрос проводился методом онлайн-панели на 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 25 лет. Опрошенных представителей поколений зумеров (родившихся с 1997 по 2012 год) и альфа (тех, кто родился с начала — середины 2010-х годов) разделили на три сегмента: от 14 до 17 лет, от 18 до 21 года, и от 22 до 25 лет. Опрос подготовлен совместно с командой исследований VK.