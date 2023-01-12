Гипнотические аккорды: как музыка влияет на подсознание

Перед тем как погружаться в тему влияния различных мелодий на подсознание, уточним, что именно мы подразумеваем под этим термином. Подсознание — это область разума, те структуры и процессы, что не контролируются сознанием, а их проявления в виде, например, эмоциональных реакций могут показаться нелогичными.
Однако это только на первый взгляд, поскольку все они основываются на информации, полученной человеком за всю его жизнь. А значит, под этими «спонтанными» эмоциональными всплесками на самом деле находится фундамент из вашего опыта. Как же на весь этот жизненный архив влияет музыка?
Музыка не только может вызывать приятные и не очень воспоминания, провоцировать выделение дофамина, вещества, связанного с ощущением удовольствия, но и помогать в выведении из комы.
Звучит как фантастика, однако научный журналист Александра Оссола описала любопытный случай семилетней девочки, пережившей в 2012 году кровоизлияние в мозг. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки, однако после у нее случилось несколько приступов, и девочка впала в кому.
В сознание же ее привели не медикаменты, а песня Адель Rolling In The Deep. Малышка часто пела эту композицию со своей мамой и очнулась, услышав, как та подпевает радио, сидя в палате рядом с дочерью.
Врачи были ошеломлены. В течение следующих двух дней Шарлотта восстановила свои способности — она могла говорить, сосредотачиваться на цветах и вставать с постели.
Александра Оссоланаучный журналист
Исследователей заинтересовал этот случай, поскольку было непонятно: это счастливое совпадение или девочка действительно поправилась благодаря музыке. В результате был проведен эксперимент с 13 пациентами, впавшими в кому при разных обстоятельствах.
Людей поделили на две группы: в одном случае специалисты ставили испытуемым любимую музыку, а в другом — проигрывали один и тот же непрерывный звук. Также медики изучили мозговую активность бессознательных пациентов, когда произносили их имена, при этом не выключая звуковое сопровождение.
Мозг пациента чаще реагировал на имя с любимой музыкой на заднем плане. При ином звуке такой эффект наблюдался реже. Так что исследователи сделали вывод, что личная и эмоциональная значимость песен, мелодий благотворно влияет на когнитивные процессы у пациентов с расстройством сознания.
Эксперты предположили, что подобная стимуляция может помочь при реабилитации людей с черепно-мозговыми травмами. Так что любимые песни — это не просто милая сердцу музыка, но и вполне себе лекарство.
Если вы думаете, что маркетологи стали использовать мелодии для удержания внимания покупателей сравнительно недавно, то спешим вас удивить. Исследования влияния фоновой музыки на посетителей торговых залов ведутся аж с 30-х годов. Именно тогда американская компания под названием Muzak начала поставлять музыку заинтересованным фирмам.
Записи получили распространение не только в магазинах, но и в парикмахерских, врачебных кабинетах, ресторанах и многих других заведениях. Они были созданы с учетом потребностей и пожеланий клиентов.
К примеру, для фастфуд-кафе с большим потоком людей предоставлялась быстрая музыка, подстегивающая клиентов как можно скорее расправиться с бургерами и уйти. Для магазинов же специалисты подбирали приятные медленные мелодии, заставляющие покупателей подольше задерживаться у полок, разглядывая товар. На предприятия же поставлялась музыка энергичная, чтобы повысить эффективность и скорость труда работников.
Однако экспериментами с темпами и ритмами специалисты компании не ограничивались. Со временем в музыку начали «вшивать» программирование.
Более 20 лет назад в магазинах США и Канады провели эксперимент. В торговых точках проигрывалась музыка вперемешку с призывами быть честными и отказаться от воровства. Запись прокручивалась по девять тысяч раз в час едва слышно, однако это действительно помогло сократить количество краж в одном из универмагов почти на 40% за девять месяцев опытов. Звучит жутковато, однако результат впечатляющий.
Muzak неоднократно обвиняли в промывке мозгов и нечестной игре с покупателями, были судебные иски и разбирательства. Однако нельзя не отметить большую роль компании в прогрессе музыкального оформления, индивидуализации плейлистов и исследовании влияния мелодий, ритмов и темпа на поведение людей.
И хоть официально торговая марка Muzak не используется уже почти 10 лет, наследие компании, которую неоднократно перекупали, живо до сих пор.
Интервал, меняющий мышление
В 2014 году научно-популярное американское издание Scientific American опубликовало статью о том, как определенные сочетания звуков могут влиять на процесс мышления. Для понимания этого феномена вам понадобятся заглавная тема «Симпсонов» (1989-…) и песня Ms. Jackson группы Outkast.
В первом случае в самом начале можно услышать тритон, известный также как один из самых диссонирующих интервалов в теории музыки. В «Мисс Джексон» же отчетливо слышится чистая квинта.
Именно с этими звуковыми сочетаниями ученые Йохим Хансен и Иоганн Мельцнер провели эксперимент. Они ставили на прослушивание одной группе людей урезанные мелодии, в которых преобладали тритоны, а другой — музыку с квинтами. В первом случае отрывки звучали гулко и медленно, будто в пещере, во втором — отчетливо и быстро.
В результате, как оказалось, эти мелодии коренным образом изменили процесс обрабатывания информации испытуемыми. После прослушивания исследователи попросили участников эксперимента составить списки покупок и разбить их по группам. Например, подумать, войдут ли бумажные полотенца и моющее средство в одну категорию.
Люди из группы «тритона» разбили продукты на меньшее количество групп, в то время как «квинты» мыслили более узкими категориями.
Второй частью эксперимента стала покупка воображаемого тостера на сайте. Испытуемым предложили выбрать бытовую технику, опираясь на ее отдельные комментарии-отзывы или количество звездочек — усредненную оценку покупателей. Участники из группы «квинты» больше внимания обратили на отдельные отзывы, в то время как их коллеги- «тритоны» не стали вдаваться в детали и повелись на звездочки.
Таким образом исследователям удалось выявить способность музыки вызывать в воображении слушателей весьма специфические психические состояния. Интервалы, используемые в композициях, могут вызывать не только эмоциональную реакцию, но и провоцировать нечто, как оказалось, гораздо более глобальное.
Почему же тритон так повлиял на мышление испытуемых? «Неблагозвучные» и незнакомые интервалы и аккорды распознаются и воспринимаются довольно тяжело, а потому и провоцируют весьма абстрактное толкование вещей. Квинты же просты и понятны, из-за чего слушающие и мыслили столь конкретно. Так что, возможно, вам стоит пересмотреть свой плейлист для походов в магазин или для работы.
О занятиях под музыку, пожалуй, стоит упомянуть отдельно. Мы часто включаем звуковое сопровождение для того, чтобы лучше сконцентрироваться на деле или расслабиться. Однако далеко не все композиции на самом деле для этого подходят.
Если вы читали статьи о том, что метал и рок — музыка интеллектуалов, а значит, должна помочь в сложных рабочих делах, то спешим вас разочаровать. Дребезжащие звуки, сложные ритмические фигуры, риффы и прочие прелести жанров вызовут диссонанс на уровне вашего подсознания. Оно будет сбито с толку и переварит звуки в неприятные эмоции и смутное чувство неудовлетворенности и тоски от работы. А это явно не то, что вам нужно.
С классической музыкой дела обстоят несколько сложнее. Действительно, эффект Моцарта, при котором улучшается память и повышаются способности к обучению во время прослушивания классики, имеет место быть.
Важное уточнение: он работает, если такая музыка вам действительно нравится. Так что если вы предпочитаете, например, Марка Моррисона, то лучше выберите его.
Что касается современных поп-хитов, а именно максимально похожих друг на друга песен с прилипчивыми хуками, то они не подходят для сопровождения работы креативной. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific American, в таких композициях не хватает гармонического и тонального разнообразия.
Так что если вы хотите создать нечто по-настоящему свежее, интересное, то для фона, пожалуй, стоит выбрать музыку более сложную. Возможно, вас к этому подтолкнет исследование Psych Central. Специалисты на протяжении трех лет изучали креативность любителей поп-музыки и поклонников чего-то более сложного. Результаты анализа сложились совсем не в пользу первой группы.
Также интересные, замысловатые, но незнакомые мелодии лучше оставить для отдыха. Эксперимент 2007 года с детьми в Японии показал, что под знакомую музыку их подход к рисованию был более творческим.
Как позднее выяснили ученые, лимбическая система и лобные доли значительно больше стимулируются знакомыми композициями, даже если незнакомые соответствуют вкусам слушателя. Лобная доля не только играет важнейшую роль в осмыслении и абстрактном мышлении. В ней также находится большинство наших нейронов, чувствительных к дофамину. А это вещество необходимо для функционирования кратковременной памяти, внимания, а также планирования и мотивации. Проще говоря, нет дофамина — нет творчества.
Мы много знаем о бесценных свойствах дофамина: он играет ключевую роль во внимании, кратковременной памяти, планировании и мотивации.