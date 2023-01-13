12 самых необычных коллекций в мире

Как выяснилось, собрать можно не только их. Авиапакеты, маленькие стулья, волосы знаменитостей, дорожные конусы и даже пух из пупка в нашей подборке о самых необычных коллекциях в мире.
Кэрол Вон из Бирмингема (Великобритания) имеет внушительную коллекцию из более чем 5 тысяч кусков мыла со всего мира. Она собирает их с 1991 года.
Дерматолог из Северной Каролины (США) Манфред С. Ротштейн владеет 675 чесалками для спины из 71 страны.
Самая большая коллекция чехлов для зонтов принадлежит Нэнси Хоффман из Пикс-Айленд (США). В ее коллекции 730 экземпляров. Посетить музей, который она создала, можно на ее родном острове. Бонусом она сыграет вам на аккордеоне.
Житель США Джон Резникофф владеет самой обширной коллекцией локонов знаменитостей в мире. Она включает в себя волосы Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мэрилин Монро и Людвига ван Бетховена.
Коллекция Грэма Баркера весит всего 22,1 грамма и каждый ее «экземпляр» он добыл из собственного тела. А начал свою деятельность коллекционер в 1984 году.
6. Гигиенические авиапакеты.
Житель Нидерландов Ник Вермойлен собрал 6290 пакетов для авиапассажиров, страдающих воздушной болезнью, от 1191 различных авиакомпаний из почти 200 стран.
Барбара Хартсфилд — обладательница коллекции из 3 тысяч миниатюрных стульев, которые она собирала более 10 лет. После того как она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2008 году, женщина открыла свой музей в штате Джорджия.
Британец Дэвид Морган собрал самую большую в мире коллекцию дорожных конусов. У него их 137. Это примерно две трети всех их разновидностей, когда-либо произведенных в мире.
Марк Мак-Кинли из штата Огайо владеет самой большой коллекцией говорящих часов. На момент фиксирования рекорда Гиннесса их было 782, в настоящее время у Марка уже 954 экземпляра говорящих часов.
10. Вывески «не беспокоить».
Швейцарец Жан-Франсуа Вернетти собрал 11111 гостиничных вывесок «не беспокоить» из отелей 189 стран. Начал он свою коллекцию в 1985 году.
Фокусник из Италии Тони Де Сантис владеет самой большой коллекцией игральных карт с Джокером. Он собрал 8520 уникальных экземпляров.
В коллекции гавайца Дональда Деттлоффа 647 различных досок для серфинга. Из этих досок он сделал забор для своего дома, чем и прославился.