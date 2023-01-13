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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

12 самых необычных коллекций в мире

13 января 1858 года, 165 лет назад, поступила в обращение первая российская почтовая марка. Для многих этот предмет — лишь атрибут при доставке письма, но для некоторых — коллекционный экземпляр. Признайтесь, вам когда-то тоже хотелось собрать коллекцию красивых марок?

Как выяснилось, собрать можно не только их. Авиапакеты, маленькие стулья, волосы знаменитостей, дорожные конусы и даже пух из пупка в нашей подборке о самых необычных коллекциях в мире.

1. Кусочки мыла.

Кэрол Вон из Бирмингема (Великобритания) имеет внушительную коллекцию из более чем 5 тысяч кусков мыла со всего мира. Она собирает их с 1991 года.

2. Щеточки для спины.

Дерматолог из Северной Каролины (США) Манфред С. Ротштейн владеет 675 чесалками для спины из 71 страны.

3. Чехлы для зонтов.

Самая большая коллекция чехлов для зонтов принадлежит Нэнси Хоффман из Пикс-Айленд (США). В ее коллекции 730 экземпляров. Посетить музей, который она создала, можно на ее родном острове. Бонусом она сыграет вам на аккордеоне.

4. Пряди знаменитостей.

Житель США Джон Резникофф владеет самой обширной коллекцией локонов знаменитостей в мире. Она включает в себя волосы Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мэрилин Монро и Людвига ван Бетховена.

5. Пух из пупка.

Коллекция Грэма Баркера весит всего 22,1 грамма и каждый ее «экземпляр» он добыл из собственного тела. А начал свою деятельность коллекционер в 1984 году.

6. Гигиенические авиапакеты.

Житель Нидерландов Ник Вермойлен собрал 6290 пакетов для авиапассажиров, страдающих воздушной болезнью, от 1191 различных авиакомпаний из почти 200 стран.

7. Миниатюрные стулья.

Барбара Хартсфилд — обладательница коллекции из 3 тысяч миниатюрных стульев, которые она собирала более 10 лет. После того как она попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2008 году, женщина открыла свой музей в штате Джорджия.

8. Дорожные конусы.

Британец Дэвид Морган собрал самую большую в мире коллекцию дорожных конусов. У него их 137. Это примерно две трети всех их разновидностей, когда-либо произведенных в мире.

9. Говорящие часы.

Марк Мак-Кинли из штата Огайо владеет самой большой коллекцией говорящих часов. На момент фиксирования рекорда Гиннесса их было 782, в настоящее время у Марка уже 954 экземпляра говорящих часов.

10. Вывески «не беспокоить».

Швейцарец Жан-Франсуа Вернетти собрал 11111 гостиничных вывесок «не беспокоить» из отелей 189 стран. Начал он свою коллекцию в 1985 году.

11. Карточные Джокеры.

Фокусник из Италии Тони Де Сантис владеет самой большой коллекцией игральных карт с Джокером. Он собрал 8520 уникальных экземпляров.

12. Доски для серфинга.

В коллекции гавайца Дональда Деттлоффа 647 различных досок для серфинга. Из этих досок он сделал забор для своего дома, чем и прославился.

Олеся Маевская

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