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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

Умерла Джина Лоллобриджида

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщил новостной телеканал Rainews24.

Источник: © РИА Новости

До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме. В сентябре прошлого года сообщалось, что она сломала ногу, упав у себя дома, но успешно перенесла операцию, ее состояние не вызывало у врачей опасений.

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году. Всемирную славу принесла ей роль Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан» (1952), где ее партнером был Жерар Филип.

На счету актрисы множество работ в кино, в том числе в таких лентах, как «Провинциалка» (1953), «Посрами дьявола» (1953), «Собор Парижской Богоматери» (1956), «Приходи в сентябре» (1961), «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» (1968).

В 1970-х ее кинематографическая карьера пошла на спад, но актриса занялась фотожурналистикой, пробовала себя в ваянии скульптур, как режиссер сняла документальную ленту о Кубе. Много занималась общественной деятельностью, сотрудничала с ООН и ЮНЕСКО.

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