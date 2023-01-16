16:45 (мск), источник: Аргументы и факты
Почему третий понедельник января называют самым грустным днем в году?
При вычислении наиболее депрессивного дня года использовали психологические, экономические и метеорологические показатели.
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Третий понедельник января называют «грустный понедельник» (Blue Monday). По мнению психологов, в этот день люди испытывают наибольшую грусть, тоску и разочарование.
Ответ — нет. Термин Blue Monday впервые был придуман в 2004 году психологом Клиффом Арналом после того, как к нему обратилась британская туристическая фирма Sky Travel с просьбой разработать формулу для определения самого депрессивного дня года.
По мнению Клиффа Арнала, на самочувствие людей негативно влияют как короткий день, так и то, что до зарплаты еще далеко, а делать ничего не хочется.
Впоследствии «грустный понедельник» стал использоваться в рекламной кампании Sky Travel. Туроператоры предлагали спасти от депрессии при помощи путешествия, а психолога привлекли для того, чтобы придать идее весомость.
Позже вычисления Арнала категорически отвергло научное и академическое сообщество. Так, по мнению профессора Бирмингемского университета Крейга Джексона, зимняя хандра — это естественная реакция на рождественские каникулы и окончание праздников, но превращать такие нормальные чувства в какую-то форму «острой депрессии», например, в «грустный понедельник», неправильно, поскольку достоверных научных данных, подтверждающих, что эта дата вызывает больше депрессии, нет. По словам Джексона, показатели общественного здоровья, такие как смертность, отсутствие болезни, психиатрическая заболеваемость и даже количество попыток самоубийства, не меняются в третий понедельник по сравнению с другими днями января.
Тем не менее Джексон отметил, что зимние месяцы могут сыграть свою роль в усилении чувства депрессии и беспокойства.
Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале The Physician and Sportsmedicine, сезонное аффективное расстройство (САР) (англ. Seasonal Affective disorder, SAD) иногда называемое «зимней депрессией», представляет собой явление, которым страдают от 1% до 10% людей.
«Проще говоря, САР — это форма депрессии с симптомами от легкой до тяжелой, возникающая в основном в зимние месяцы, которая может быть вызвана или усугублена недостатком естественного дневного света, а также социальными причинами, такими как снижение активности и свободного времени из-за более коротких и холодных дней», — сказал Джексон.