Спасатели объяснили, как правильно окунаться в прорубь Сколько можно находиться в воде и что сделать перед погружением
Фоторепортажи
13Лучшие снимки ушедшего года
56Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Спецоперация на Украине
16:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему третий понедельник января называют самым грустным днем в году?

При вычислении наиболее депрессивного дня года использовали психологические, экономические и метеорологические показатели.

Источник: Alec Douglas/CC0

Третий понедельник января называют «грустный понедельник» (Blue Monday). По мнению психологов, в этот день люди испытывают наибольшую грусть, тоску и разочарование.

Действительно ли это самый грустный день в году?

Ответ — нет. Термин Blue Monday впервые был придуман в 2004 году психологом Клиффом Арналом после того, как к нему обратилась британская туристическая фирма Sky Travel с просьбой разработать формулу для определения самого депрессивного дня года.

По мнению Клиффа Арнала, на самочувствие людей негативно влияют как короткий день, так и то, что до зарплаты еще далеко, а делать ничего не хочется.

Впоследствии «грустный понедельник» стал использоваться в рекламной кампании Sky Travel. Туроператоры предлагали спасти от депрессии при помощи путешествия, а психолога привлекли для того, чтобы придать идее весомость.

Позже вычисления Арнала категорически отвергло научное и академическое сообщество. Так, по мнению профессора Бирмингемского университета Крейга Джексона, зимняя хандра — это естественная реакция на рождественские каникулы и окончание праздников, но превращать такие нормальные чувства в какую-то форму «острой депрессии», например, в «грустный понедельник», неправильно, поскольку достоверных научных данных, подтверждающих, что эта дата вызывает больше депрессии, нет. По словам Джексона, показатели общественного здоровья, такие как смертность, отсутствие болезни, психиатрическая заболеваемость и даже количество попыток самоубийства, не меняются в третий понедельник по сравнению с другими днями января.

Тем не менее Джексон отметил, что зимние месяцы могут сыграть свою роль в усилении чувства депрессии и беспокойства.

Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале The Physician and Sportsmedicine, сезонное аффективное расстройство (САР) (англ. Seasonal Affective disorder, SAD) иногда называемое «зимней депрессией», представляет собой явление, которым страдают от 1% до 10% людей.

«Проще говоря, САР — это форма депрессии с симптомами от легкой до тяжелой, возникающая в основном в зимние месяцы, которая может быть вызвана или усугублена недостатком естественного дневного света, а также социальными причинами, такими как снижение активности и свободного времени из-за более коротких и холодных дней», — сказал Джексон.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 6 «правд» алкоголика. Фразы, доказывающие проблемы со спиртным
"Посейдон". Что за «Оружие Апокалипсиса» вступает в строй
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта