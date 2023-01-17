Население Китая сократилось на 850 тысяч человек

Местные СМИ отмечают, что сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.
«Население Китая к концу 2022 года составило 1 миллиард 411 миллионов 750 тысяч человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), что на 850 тысяч меньше по сравнению с концом 2021 года», — говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в минувшем году родились 9,56 миллиона граждан, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,77, умерли 10,41 миллиона граждан, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,37.
В докладе сообщается, что в стране по итогам 2022 года коэффициент соотношения полов составляет 104,69, то есть на 100 женщин приходится почти 105 мужчин. Мужское население страны составляет 722,06 миллиона человек, женское население — 689,69 миллиона.
Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2022 года составила 875,56 миллиона человек, то есть 62 процента от общей численности населения, людей в возрасте 60 лет и старше — 280,04 миллиона человек, то есть 19,8 процента от всего населения.
В городах проживают 920,71 миллиона человек — 65,22 процента всего населения, в сельской местности — 491,04 миллиона человек.
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок», в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а позже — в 2016 году — всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.