В «Ростехе» рассказали о способной адаптироваться под стрелка винтовке

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — сказал он.
Крупнокалиберные снайперские винтовки позволяют поражать противников в бронежилетах и другие объекты противника на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы, уточнил Оздоев. Это снижает риск попадания по стрелку ответным огнем, пояснил он.
О том, что специалисты «Ростеха» начали работать над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, Оздоев рассказывал в октябре 2022 года. Он говорил, что винтовку создадут под стандартный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7×108 мм.