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09:57 (мск), источник: РБК

В «Ростехе» рассказали о способной адаптироваться под стрелка винтовке

Новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, которую разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), можно будет адаптировать под любого стрелка и боевую экипировку. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Источник: РИА "Новости"

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — сказал он.

Крупнокалиберные снайперские винтовки позволяют поражать противников в бронежилетах и другие объекты противника на предельных для стрелкового оружия дальностях стрельбы, уточнил Оздоев. Это снижает риск попадания по стрелку ответным огнем, пояснил он.

О том, что специалисты «Ростеха» начали работать над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, Оздоев рассказывал в октябре 2022 года. Он говорил, что винтовку создадут под стандартный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7×108 мм.

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