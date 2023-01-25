Первая большая распродажа года на Алиэкспресс: скидки до 70%
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Портативная форма для быстрой лепки пельменей высокого качества. С таким чудо-помощником вы превратите приготовление этого блюда в теплую семейную традицию. С девайсом из пищевого полипропилена все будут в восторге от ваших кулинарных способностей: по блюдам идеальной формы все и так будут знать, что это ваших рук дело! Диаметр — 24×11, вес — 300г. Удобен и прост в использовании, изготовлен из антикоррозийных, высококачественных и износостойких материалов.
Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается).
Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.
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Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
Креативный масляный таймер, выполненный в виде вулкана. Представлен в разной цветовой гамме, однако посылка будет выслана в произвольном порядке. Помещается на ладонь: размер 55*55*110 мм. Идеально подойдет для украшения вашего дома и офиса, а также в подарок детям и друзьям. Необычный сувенир может стать как оригинальным предметом интерьера, так и действительно полезным инструментом в быту.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
В отзывах пишут:
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
В отзывах пишут:
Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
В отзывах пишут:
Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Обновленные стельки с подогревом просты в использовании. Они универсальны, вы можете отрезать их до нужного вам размера, сделаны из плотной полиуретановой пены, практически не прогибающейся при надевании обуви. Под пяткой пена чуть толще, а к носку они делаются тоньше. Нагревательные элементы надежно встроены в пену и не ощущаются. Конструкция нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по стелькам.
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До Санкт-Петербурга дошло всего за 2 недели. Упаковано было просто, в черный пакет, без пупырышков. Но ничего не повредилось. Сделано аккуратно, ничего нигде не торчит и не отваливается. В комплекте: 2 стельки, кабель зарядки, bt-пульт управления и инструкции. Все работает. Рекомендую!
Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.
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Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Этот комплект постельного белья выполнен в очень необычном и красивом дизайне. Идеально подойдет тем, кто хочет привнести в свою жизнь чуть больше красок и уюта. Ткань состоит из 95% хлопка и 5% полиэстера. Пододеяльник на молнии. Материал очень прочный и износостойкий, а также устойчивый к выцветанию. Данный комплект постельного белья может стать отличным подарком для близких. Производитель предупреждает о допустимом расхождении в размерах от производителя на 2-5 см. Ускоренная доставка из России.
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Ткань бархатистая и безумно приятная. Однозначно рекомендую данное белье. Швы после стирки не разошлись. Доставили быстро после оформления заказа. Благодарю.
Электрическая кофемашина Sinbo SCM-2928 быстро приготовит вкуснейший турецкий кофе по классическому рецепту. Современный дизайн обеспечит значительный комфорт для жизни любителей кофе. Внутренняя структура камеры из нержавеющей стали обеспечивает удобство чистки и длительное использование. Двухступенчатая система безопасности предотвратит кофе от переливания. Приготовление кофе станет для вас приятным ритуалом и доставит максимум удовольствия.
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Для доставки потребовался месяц. Кофеварка пришла в исправном состоянии, кофе варит отменный, только он должен быть очень мелкого помола, можно при варке добавить ложечку сахара, получается настоящий турецкий.
Ну куда мы без гирлянды в декабре?! Хотя для многих декабрь превращается после в январь-февраль, а может, и в целый год. Гирлянда в целом штука атмосферная, оставить которую после главного праздника зимы можно и до следующего сезона. Мы решили немного освежить ваши квартиры и предложить более необычный вариант, чем просто"огоньки".
Шикарная вещь, которая пригодится в каждом доме. Умная лазерная рулетка обладает компактными размерами, стильным и простым дизайном и всего одной кнопкой, что максимально упрощает ее использование. Точное измерение, дальность до 30 метров, OLED-дисплей, и возможность подключения к смартфону через приложение MI Home, где можно сохранить все замеры, а также сделать детальный план с фото и указанными размерами. Сейчас лазерную рулетку можно купить со скидкой и быстрой доставкой Плюс.
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Отличная рулетка. Маленькая, легкая, удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение. Рекомендую.
Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
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Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
Утепленные брюки из хлопка высокой посадки отличного качества. Комфортная длина брюк отлично подойдет по размеру, а удачный фасон украсит многие типы фигур, не сильно заужены. Теплая ткань: вас не продует даже при сильном ветре. Отлично выдержат машинную стирку при 30°. Резинка по задней части брюк. Выбирайте из трех классических цветов на сайте.
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Шикарные брюки. Давно на них смотрела и решила заказать, теперь это моя любовь. Они правда классные. Очень мягкие, тёплые и смотрятся богато. Качество отличное. Пошив ровный. Материал плотный, немного эластичный. По бокам глубокие карманы. По спинке резинка. На попе карманы-обманы. Доставка две недели. Рекомендую
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Весенняя и осенняя обрезка деревьев — занятие трудоемкое и порой изматывающее. Но можно помочь себе, если обзавестись цепной пилой на аккумуляторе. Она экономит силы и в разы ускоряет процесс. На этот товар тоже действует экспресс-доставка.
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Доставлено за 5 дней. Все соответствует описанию. Отличная пила: маленькая, легкая, удобная, достаточно мощная. Упаковано в фирменную коробку. Все отлично.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
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Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.
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По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!
Есть вещи, которые обязаны быть дома. Падающая полка, внезапный ремонт — знакомые ситуации. Специальные и дорогостоящие инструменты для исправления таких бытовых проблем не нужны. Для подобных внезапностей мы нашли недорогой шуруповерт. Весит мало, имеет неплохой аккумулятор и даже подсветку. Во второй комплектации прилагается набор бит и чехол.
В отзывах пишут:
Нагревается не сильно, даже при очень продолжительной работе.
Мытье окон — не самое безопасное занятие. Помимо этого, с мытьем можно застрять надолго, отмывая разводы на длинном балконе. Чтобы избавиться от мороки, нашли специального робота. Он будет кружить по вашим окнам, пока вы не перестанете замечать наличие стекла от чистоты. Управлять им можно с помощью специального пульта, если ему потребуется помощь в смене направления. Работает как на сухой поверхности, так и с моющим средством. Разводы оставляет, только если редко менять тряпки. Их в комплекте несколько, и пока одни будут в стирке, можно не останавливать уборку.
В отзывах пишут:
Помимо доставки из РФ, есть инструкция на русском языке
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
В отзывах пишут:
Отличный телефон, красивый, шустрый, отличное качество. Был запечатан в заводскую пленку, не вскрывался. При включении заряд 60%. Доставка до Сибири три недели.
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
В отзывах пишут:
Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.
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Отличная вещь! Рекомендую!
Всё чётко, коробка не мятая, доставка 8 дней, всё отлично! Рекомендую.
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
В отзывах пишут:
Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Смартфон на операционке Android 11 поддерживает связь 5G, 2 сим-карты, оснащен модулем NFC и другими самыми современными фишками. Одно из его главных преимуществ - потрясающая камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 для непревзойденных портретов в любых условиях освещения. Шустрый смарт с мощной батареей - это нафаршированный мини-компьютер в кармане с официальной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Доставляют телефон за 2, максимум 3 дня.
В отзывах пишут:
Отличный телефон. Зарядку держит около двух суток при интенсивном использовании. Не тормозит. Рекомендую.