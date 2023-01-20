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17:06 (мск), источник: РБК Life

Власти напомнили, когда и кому положены дополнительные выходные. Список

Они могут быть как оплачиваемыми работодателем, так и за свой счет.

Источник: РИА "Новости"

Дополнительные выходные дни в 2023 году положены россиянам, которые стали донорами крови и ее компонентов, напомнили в Госдуме. Донор освобождается от работы непосредственно в день сдачи крови, а также в день необходимого для этой процедуры медицинского осмотра. Плюс ему положен дополнительный выходной, которым можно воспользоваться на свое усмотрение, например, присоединить к отпуску. Это право сохраняется за донором в течение года.

«Если вы сдавали кровь в нерабочий день, то вам предоставят два дополнительных выходных дня. Главное — предъявить донорскую справку. За работником сохраняется его средний заработок», — говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Власти перечислили, когда еще россиянам полагаются дополнительные выходные дни (они могут быть как оплачиваемыми работодателем, так и за свой счет).

За сверхурочные

В случае переработок человек может сам выбрать, получить в качестве компенсации деньги или дополнительный выходной. Сверхурочная работа оплачивается по ставке в полтора оклада за первые два часа, в два оклада — за последующие часы. Либо вместо повышенной оплаты можно предпочесть дополнительное время отдыха — не менее того, что сотрудник отработал сверхурочно.

За труд в выходной день

Оплата за работу в выходные или праздники удваивается, но вместо денежной компенсации можно выбрать дополнительный выходной. Тогда работу в выходной оплатят по обычной ставке, а плюсом к этому станет отгул, но за свой счет.

Дополнительный оплачиваемый отгул для заботы о здоровье

В данном случае речь идет о диспансеризации. Если работник решил проверить свое здоровье, но при этом не потерять в зарплате, государство гарантирует ему оплачиваемые выходные для диспансеризации. Схема такая:

  • до 40 лет — один день раз в три года;
  • с 40 лет до предпенсионного возраста — один день ежегодно;
  • пенсионерам и предпенсионерам — два выходных дня в год.

Важно при этом подтвердить факт прохождения диспансеризации справкой из поликлиники.

Дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов

У родителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида есть гарантированная возможность взять четыре дополнительных выходных в месяц. Папа или мама сами решают, кому из них сколько дней взять, одному родителю полностью или разделить между собой. Заявление можно написать либо сразу на четыре оплачиваемых выходных дня, либо разбить их на меньшие промежутки в течение месяца. Но на следующий месяц они сейчас не переносятся.

Кому еще положен дополнительный выходной

Такой дополнительный день один раз в месяц, но за свой счет могут взять родители детей до 16 лет, работающие на Крайнем Севере, и женщины, трудящиеся в сельской местности.

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