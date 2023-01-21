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03:36 (мск), источник: © РИА Новости

На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily.

Источник: Reuters

«В стране известно более 20 захоронений с мумиями этих животных, но обнаружить десять хорошо сохранившихся в непобеспокоенной гробнице — что-то невероятное», — говорит археозоолог Беа де Купере.

На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII-XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI — середина XVII веков до нашей эры) царств.

Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.

В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие.

Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.

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