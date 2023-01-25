15:07 (мск), источник: Российская газета
Умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт
22 января скончался Ллойд Моррисетт-младший, сценарист, в конце 60-х ставший с Джоан Ганз Куни создателем «Улицы Сезам».
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Шоу впервые вышло в эфир на американской некоммерческой сети PBS 10 ноября 1969 года, далее разросшись в гигантскую франшизу. Моррисетт работал на проекте до 2010 года. О смерти артиста на 94-м году жизни сообщается на официальных ресурсах «Улицы».
Ллойд Моррисетт родился 2 ноября 1929 года в Оклахоме.
С момента, как в 1968 году Моррисетт стал соучредителем компании Children’s Television Workshop (ныне это Sesame Workshop), некоммерческой организации, занимающейся «Улицей Сезам» и другими программами, артист оставался пожизненным почетным ее попечителем до своей смерти.