10:22 (мск), источник: РБК Life
Работы для студентов стало больше. Что и за какую зарплату им надо делать
«Авито Работа» сообщила о росте вакансий для молодежи.
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Число вакансий для студентов и недавних выпускников увеличилось в три раза, такими данными по итогам прошлого года с РБК Life поделились эксперты сервиса «Авито Работа».
В январе текущего года на портале опубликовано свыше 240 тыс. подобных объявлений по всей стране — судя по ним, учащиеся вузов могут неплохо зарабатывать.
В январе самые высокооплачиваемые вакансии отмечены в сфере развлечений. Например, позиция администратора в ночном клубе в Калининграде предполагает до 300 тыс. руб. в месяц. Продавцу в магазине мебели в Москве или консультанту в салоне цифровой техники в Норильске готовы платить до 150 тыс. руб. Менеджеру по работе с клиентами в Ростове-на-Дону предлагают доход в 5−70 тыс. руб.
Наиболее высокие средние зарплаты при полной занятости готовы предложить работодатели Москвы и Санкт-Петербурга, 57 тыс. и 45 тыс. руб. соответственно. Высокие предложения для начинающих специалистов отмечены на позициях менеджера по продажам, дизайнера, менеджера по работе с клиентами.
«В 2022 году на раздел “Без опыта, студенты” на платформе пришлось 10% от всех опубликованных вакансий. Количество предложений для студентов выросло почти в три раза. При этом работодатели предлагают учащимся вузов не только временную подработку в высокий сезон, но и стартовые позиции для последующего развития и роста внутри компании. Так у студентов появляется возможность начать строить карьеру в интересующей их сфере уже во время обучения в университете», — рассказал РБК Life управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
По словам эксперта, молодежь стали чаще привлекать в сферы продаж, ретейла, маркетинга и рекламы. Количество предложений для мерчандайзеров и продавцов-консультантов увеличилось вдвое, для промоутеров — на 84%, для начинающих маркетологов — на 23%, для менеджеров по продажам — на 21%, для специалистов по рекламе — на 12%. Одни из наиболее гибких условий занятости студентам предлагает индустрия общественного питания, это вакансии официантов, бариста, барменов.
«Еще один вариант занятости — оплачиваемые стажировки в крупных компаниях для студентов старших курсов, обучающихся по техническим и ИТ-специальностям. Крупные компании часто предлагают возможности для прохождения оплачиваемых стажировок по этим направлениям. Также учащимся вузов начали охотнее предлагать и вакансии в креативных индустриях. Объявления для копирайтеров размещали в три раза больше, для фотографов — на 42%», — пояснили эксперты сервиса по подбору вариантов трудоустройства.
В любом случае, устраиваясь на работу, молодому человеку лучше оформлять договоренности с работодателем официально, даже если речь идет о частичной занятости. Ранее в Роструде напомнили, что если нет трудового договора, значит, и нет трудовых отношений. Соглашение гарантирует работнику: