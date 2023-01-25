Ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли Твердое внутрее ядро, отделенное от мантии жидким ядром, изменило направление вращения, считают ученые из Пекина. Это, вероятно, привело к сокращению длительности дня
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
10:18 (мск), источник: РБК

Создателя «Рика и Морти» уволили после обвинений в насилии

Сценариста американского мультсериала «Рик и Морти» (Rick and Morty) Джастина Ройланда отстранили от работы над новым сезоном проекта. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» мультфильма.

Источник: AFP 2022

«Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. “Рик и Морти” продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усиленно работает над седьмым сезоном», — говорится в заявлении телешоу.

12 января телеканал NBC сообщил, что Ройланда обвиняют в домашнем насилии — согласно данным уголовного дела, в январе 2020 года он избивал неназванную женщину, с которой он тогда был в отношениях, и ограничивал ее свободу передвижения с помощью угроз, насилия и введения в заблуждение. Ройланд не признал себя виновным. С тех пор прошло более десятка судебных слушаний. Его адвокат Т. Эдвард Велборн заявил, что с нетерпением ждет возможности «очистить имя Джастина и помочь ему».

«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический мультфильм для взрослых, созданный Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти. Ройланд озвучивает обоих персонажей. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic сериал получил 8.8 баллов рейтинга из 10 по мнению зрителей и 87 баллов из 100 по версии критиков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Польша, Литва вообще очумели»: Лукашенко рассказал о предложении Киева
Стало известно о состоянии госпитализированного актера Садальского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалыкино