Создателя «Рика и Морти» уволили после обвинений в насилии

«Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. “Рик и Морти” продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усиленно работает над седьмым сезоном», — говорится в заявлении телешоу.
12 января телеканал NBC сообщил, что Ройланда обвиняют в домашнем насилии — согласно данным уголовного дела, в январе 2020 года он избивал неназванную женщину, с которой он тогда был в отношениях, и ограничивал ее свободу передвижения с помощью угроз, насилия и введения в заблуждение. Ройланд не признал себя виновным. С тех пор прошло более десятка судебных слушаний. Его адвокат Т. Эдвард Велборн заявил, что с нетерпением ждет возможности «очистить имя Джастина и помочь ему».
«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический мультфильм для взрослых, созданный Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти. Ройланд озвучивает обоих персонажей. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic сериал получил 8.8 баллов рейтинга из 10 по мнению зрителей и 87 баллов из 100 по версии критиков.