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25 января, источник: Life.ru

В День студента стартовал третий сезон Всероссийского конкурса «Твой ход»

В День российского студенчества, 25 января, стартовал третий сезон Всероссийского конкурса для учащихся вузов «Твой ход». К участию также приглашаются ученики одиннадцатых классов и студенты последних курсов средних профессиональных учреждений.

Источник: РИА "Новости"

«Третий год подряд 25 января мы даём старт новому сезону проекта “Твой ход”. В каждом сезоне есть что-то уникальное. И сейчас я хочу объявить, что третий сезон открыт! Каждый студент может найти внутри проекта то дело, которое ему нравится. Каждый найдёт свой талант, а мы ему поможем реализовать его. Вместе мы сможем сделать больше!» — заявила программный директор конкурса Мадлен Батурина.

Участие в проекте «Твой ход» поможет ребятам в самоопределении, развитии навыков. Главным призом станет премия в размере одного миллиона рублей на образование или собственный стартап. Также многих участников ждут стажировки в крупных отечественных компаниях.

Организаторами конкурса «Твой ход» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России). Подробности и ссылку на регистрацию ищите на сайте проекта.

Ранее Лайф сообщал, что холдинг VK подготовил ко Дню студента конкурсы, тесты и другие развлечения. Кроме того, сегодня открывается набор на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям — от разработки до информационной безопасности.

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