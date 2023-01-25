16:35 (мск), источник: РБК Life
Розовый шум: что это, для чего и чем отличается от белого
Примеры розового шума и доказательство его пользы от сомнологов.
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Считается, что определенные звуки могут заглушать другие и помогать сосредоточиться на работе или улучшить качество сна. РБК Life выяснил, как и на что влияет розовый шум, чем он отличается от белого и что о его пользе думают сомнологи.
Розовый шум — это постоянный фоновый звук. Он содержит все частоты звука, которые может распознавать человеческое ухо, примерно от 20 Гц до 20 000 Гц. Не все из этих частот слышатся одинаково: в розовом шуме преобладают более глубокие звуки и низкие звуковые волны, а высокие частоты менее интенсивны.
Розовый шум также называют мерцательным или фликкер-шумом. Первоначально его использовали только инженеры-акустики для настройки громкоговорителей или музыкального оборудования на концертах: они проверяли с помощью розового шума пронзительные ноты, которые могли бы плохо звучать для публики. В современности розовый шум часто используют, чтобы «замаскировать» нежелательные раздражающие звуки, например, при засыпании или во время работы.
Конечно, розовый шум не содержит «цвета» как такового. Название описывает частоты, которые присутствуют в шуме. Ученые дали «цветные» названия различным видам звуков по аналогии со спектром цвета. Например, белый цвет (вспоминаем курс школьной физики) объединяет все цвета одновременно. Соответственно, белый шум действует также.
Розовый шум используют в разных ситуациях и по разным поводам:
Существует довольно много доказательств, как использование звука помогает людям лучше спать, однако большая часть исследований проведена с белым шумом. Например, в работе 2017 года ученые доказали, что прослушивание перед сном белого шума увеличивает скорость засыпания у здоровых людей и улучшает качество сна у тех, кто испытывает проблемы со сном.
В исследовании 2018-го ученые установили, что белый шум может скорректировать у детей симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В частности, улучшить распознавание речи, скорость чтения и письма.
Исследования розового шума встречаются редко, однако те, что есть, доказывают его эффективность в некоторых аспектах жизни. В 2012 году ученые установили, что розовый шум может способствовать более стабильному сну.
В 2016-м выяснили, что розовый шум улучшает сон и память у молодых людей, которые спали днем. [5] Годом позже проводили исследование на влияние аналогичных звуков в группе из 13 пожилых людей. По результатам эксперимента, прослушивание розового шума при засыпании увеличивало активность медленных волн в мозгу. Именно они отвечают за глубокую фазу сна.
Белый шум — это монотонный ровный звук, в котором равномерно представлены все частоты слышимого спектра. По восприятию он похож на шум ненастроенного телевизора.
Из-за того, что в белом шуме частоты идут с одинаковой интенсивностью, не всем может быть приятно его прослушивание. У некоторых людей белый шум вызывает раздражение.
Розовый шум (как и белый) содержит весь звуковой спектр, который может слышать человек, но он звучит мягче, так как в нем преобладают низкие и более успокаивающие частоты.
Как розовый шум влияет на мозг? Безопасно ли его слушать?
Белый и розовый шум издают гудение, которое «поглощает» все остальные звуки, и засыпать становится легче. Это особенно актуально для облегчения засыпания младенцев. Поскольку за счет равномерной шумовой завесы неслышно никакие посторонние звуки, мозг не получает новой информации по слуховому каналу, человеку удается быстрее расслабиться и погрузиться в сон.
Розовый шум, белый шум или любой другой тип звука, как правило, безопасны для всех. Многие находят их полезными для засыпания и улучшения глубины сна, скрывая отвлекающие звуки, которые могут помешать нормальному сну. Глубокий сон имеет важное значение для консолидации памяти. Когда мы становимся старше, обычно проводим меньше времени в этой восстанавливающей части сна, что может способствовать ухудшению памяти.
Не мешает ли прослушивание шума при работе?
Будет ли мешать белый шум на работе, зависит от вида работы и личных предпочтений человека. Да, он оградит от посторонних звуков, но пока нет достоверных доказательств, что белый или розовый шум улучшают концентрацию внимания во время работы.
Как правильно слушать розовый шум?
Жестких правил относительно его использования не прорабатывалось. Некоторым людям может понравиться немного громче, для других — чем тише, тем лучше. Постоянное использование шума также может привести к тому, что вы будете ассоциировать шум с засыпанием.
Розовый (как и белый шум) безопасен для прослушивания перед сном. Он помогает расслабиться и крепче спать, а также перекрывает посторонние звуковые стимулы.
Важно соблюдать технику безопасности — расстояние от источника шума не менее 1−1,5 метров, а громкость не более 50 дБ (как отчетливый разговор людей — прим. ред.). Использовать можно так часто, как это будет удобно человеку и его окружению. Лучше всего включать во время засыпания, но использование в течение всей ночи также будет безопасным, если не раздражает спящего.