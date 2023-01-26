13:21 (мск), источник: Вокруг Света
Археологи раскопали шумерскую таверну с холодильником возрастом почти 6000 лет
Археологи изучили ушедший под землю мегаполис Междуречья.
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Археологи из Университетов Пенсильвании (США) и Пизы (Италия), которые ведут раскопки в древнем Лагаше на юге Ирака, открыли несколько шумерских городских кварталов, печи, керамику и даже таверну с «холодильником».
Лагаш был шумерским городом-государством в Древней Месопотамии, около 6000 лет назад он состоял из трех поселений — Гирсу, Лагаш и Низин, расположенных на берегах Персидского залива. Лагаш населяли земледельцы и ремесленники. Город мог быть одновременно столицей и промышленным центром, предполагают археологи.
Ученые датировали здание и артефакты 2700 годом до нашей эры. По словам специалистов, это был аналог современных кафе с верандой под открытым небом: часть территории занимали посадочные места на улице, а другую часть кухня в помещении.
Чтобы добраться до артефактов, помогающих восстановить реальность далекого прошлого и устранить пробелы, ученые используют передовые методы, не похожие на «археологию старых времен».
В частности, фото с беспилотника, тепловизионную съемку, магнитометрию, которая помогает «заглянуть под землю», микростратиграфический отбор проб, а также берут керны отложений местных пород.
Это хирургически точный тип раскопок. Вместо того, чтобы копать в соответствии с этапами архитектурного строительства, мы ведем раскопки микростратиграфическими слоями: тонкая линза за тонкой линзой горизонтально, по широкой полосе, как при очень тщательной операции.
Благодаря беспилотнику и магнитометрии была установлена планировка местности, а также замечены поверхности со следами пепла и отходами гончарного производства. Наметив по ним большую квадратную траншею, археологи сначала обнаружили шесть керамических печей с овальными ямами из обожженного глиняного кирпича. А затем еще пять аналогичных построек.
Хотя они были разрушены сверху, ученые предполагают, что они имели купола из той же глины. Количество таких печей свидетельствует о масштабном производстве керамики в Лагаше.
На сегодня город остается крупнейшим археологическим памятником южной Месопотамии, под поверхностью которого хранится еще много свидетельств истории. По ним смогут реконструировать жизнь простых людей как минимум 4−5 тысячелетий назад, когда в мире формировались некоторые из первых городов.