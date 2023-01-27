12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Эфиопии обнаружена мастерская возрастом 1,2 миллиона лет
Там создавались топоры из хрупкого и опасного материала.
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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, международная группа археологов описала результаты исследования мастерской по изготовлению обсидиановых ручных топоров. Она была обнаружена в Мелка-Кунтуре, комплексе палеолитических памятников в Эфиопии, и ее примерный возраст составляет 1,2 миллиона лет.
Обсидиан — очень хрупкая и опасная разновидность вулканического стекла, которое образуется в результате быстрого охлаждения лавы. При раскалывании порода образует крайне острые края, часто используемые в качестве режущих и колющих инструментов, а потому даже современные мастера используют защитное снаряжение во время работы с материалом.
Ранее считалось, что обсидиан начали использовать только с конца каменного века. В найденной мастерской было обнаружено 578 каменных орудий из этого материала, что доказывает обратное. По словам ученых, это говорит о наличии «нестандартного мышления» и творческом подходе к решению проблем у древних людей.
Недавно недалеко от Стоунхенджа нашли ювелирные инструменты 4000-летней давности. Захоронение относят к уэссекской культуре, которая процветала после строительства каменного монумента.
Олеся Маевская