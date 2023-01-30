15:57 (мск), источник: Вокруг Света
В неандертальской пещере в Испании нашли коллекцию из 35 рогатых черепов
Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
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В ходе раскопок в пещере Куэва Дес-Кубьерта (Центральная Испания), археологи нашли 35 черепов крупных рогатых млекопитающих: бизонов, зубров, оленей и носорогов. То, что коллекцию черепов собрали жившие в этой пещере неандертальцы, подтверждают другие находки — каменные орудия и зубы животных.
Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, предположили, что, возможно, неандертальцы собирали черепа животных для ритуальных целей. А значит, у представителей этой вымершей ветви рода Homo мог существовать сложный духовный мир.
До сих пор уже было раскопано множество неандертальских пещер, но той картины, которую обнаружили ученые в пещере Куэва Дес-Кубьерта, ни в одной из них не наблюдалось. Странно то, что в пещере находятся только черепа, а не другие части скелетов животных, представляющие гораздо больший интерес в плане питания, отмечают авторы статьи. К примеру, современные охотники-собиратели никогда не приносят головы своей добычи домой, потому что они очень тяжелые и в них мало мяса.
Все это позволяет сделать вывод, что неандертальцы, собирая у себя в пещере украшенные рогами головы зубров и бизонов, делали это не ради выживания. Черепа приносили в пещеру намеренно, планомерно и целенаправленно, поскольку, скорее всего, они имели символическое значение и использовались в ритуальных целях, считают ученые.
Тем не менее, остается непонятным, почему коллекционированием черепов занималась только эта группа неандертальцев, ведь ничего подобного в других местах их обитания прежде не находили. Мало того, похоже, что неандертальцы из Куэва Дес-Кубьерта поддерживали такую традицию в течение нескольких поколений — останки черепов находят на всей глубине слоя осадочных пород на полу пещеры, для образования которого потребовались многие годы.
Передача подобного поведения из поколения в поколение тоже подтверждает гипотезу о том, что черепа оказались в пещере не случайно, и их сбор представлял собой некий культурный феномен, отмечают исследователи.