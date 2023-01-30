Росмолодежь запустила горячую линию с информацией о программах и проектах

«Мы запустили бесплатную горячую линию “Росмолодежь объясняет”. Горячая линия для молодежи стала продолжением одноименного спецпроекта. Налаживать связь с молодыми ребятами по всевозможным каналам коммуникаций — одна из ключевых задач Росмолодежи, поскольку наша экосистема должна быть на ладони у каждого, а возможность получить всю необходимую информацию о ней [должна быть] доступна в любое время суток и в любом уголке нашей страны», — сказано в сообщении.
Позвонить на горячую линию можно по номеру 8 (800) 333−77−37. Там ответят на вопросы обо всех молодежных проектах в России, программах Росмолодежи, работе Федеральной государственной информационной адресной системы «Молодежь России», грантовом конкурсе для физических лиц, вузов и НКО.