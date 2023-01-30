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17:46 (мск), источник: ТАСС

Росмолодежь запустила горячую линию с информацией о программах и проектах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) запустило бесплатную горячую линию, где можно узнать о всех проектах, реализуемых в РФ, а также о грантах и программах для молодежи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Источник: РИА "Новости"

«Мы запустили бесплатную горячую линию “Росмолодежь объясняет”. Горячая линия для молодежи стала продолжением одноименного спецпроекта. Налаживать связь с молодыми ребятами по всевозможным каналам коммуникаций — одна из ключевых задач Росмолодежи, поскольку наша экосистема должна быть на ладони у каждого, а возможность получить всю необходимую информацию о ней [должна быть] доступна в любое время суток и в любом уголке нашей страны», — сказано в сообщении.

Позвонить на горячую линию можно по номеру 8 (800) 333−77−37. Там ответят на вопросы обо всех молодежных проектах в России, программах Росмолодежи, работе Федеральной государственной информационной адресной системы «Молодежь России», грантовом конкурсе для физических лиц, вузов и НКО.

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