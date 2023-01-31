10:46 (мск), источник: РБК Life
Врачи раскрыли метод «Чебурашки» от закладывания ушей в самолете
Как еще можно справиться с неприятными ощущениям в полете. Инструкция.
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Дети так громко плачут в самолетах, потому что им очень больно из-за перепада давления на слуховые трубы, рассказала РБК Life врач-отоларинголог, фониатр, клиники «Медси» Галина Улезько. Она пояснила, что уши закладывает из-за перепада давления, а если у ребенка или взрослого человека есть даже небольшой насморк или заложенность носа, ощущения станут еще более неприятными.
«Причиной заложенности ушей являются перепады давления между барабанной полостью среднего уха и атмосферным давлением через слуховую трубу. Когда при воспалении барабанная перепонка втягивается, мы ощущаем шум в ушах и заложенность. А в самолете и барокамере, нырянии давление в барабанной полости, наоборот, повышается, и если есть заболевания пазух или насморк, то может произойти как втяжение слизи в полости пазух носа, так и травма барабанной перепонки. Поэтому при нарушениях носового дыхания перед полетом рекомендовано закапывать сосудосуживающие носовые капли, если отложить полет невозможно», — сообщила доктор.
Врач посоветовала, как избежать неприятных ощущений в самолете: прикрыть уши берушами или использовать метод «Чебурашки», то есть при взлете накрыть ушную раковину теплым пластиковым стаканчиком. Стаканчик деформируется, зато барабанная перепонка будет в порядке.
Детей перед полетом, если родители знают о возможных лор-проблемах, лучше перед полетом дополнительно показать врачу и обязательно успеть пролечить воспалительные заболевания носовой полости и носоглотки, отметила Галина Улезько.
Уравнивает давление перед барабанной перепонкой и за перепонкой специальная трубка, которая из среднего уха выходит в носоглотку, позади носа и называется Евстахиева труба, продолжил тему в беседе с РБК Life врач-отоларинголог Иван Лесков.
В самолете, когда идет набор высоты или снижение, барабанная перепонка вдавливается давлением вовнутрь, и пассажиры это ощущают как заложенность ушей. Чтобы этого не происходило, можно во время набора высоты зевать, сглатывать.
«Леденцы помогают, потому что человек, рассасывая леденец, сглатывает, но грызть его не надо. Если пассажир летит с ребенком и опасается по поводу заложенности во время взлета и посадки, можно незадолго до полета использовать для носа любой сосудосуживающий спрей. А в случае, если в полете все-таки возникнет дискомфорт, — иметь при себе в салоне и закапать в ухо ребенку специальные, купленные в аптеке капли, которые уберут эти неприятные ощущения», — пояснил эксперт.
Кроме неприятных ощущений в ушах пассажиры во время взлета или посадки могут ощущать общее беспокойство и даже панику. Есть и те, кто просто боятся летать и этот страх называется аэрофобией.
При нахлынувшей панике полезно покрутить головой в стороны и сделать другие физические упражнения, поделился ранее рекомендациями доктор медицинских наук, ортопед-травматолог высшей категории Виктор Мамонтов. Он перечислил действия, которые помогут при приступе тревоги.