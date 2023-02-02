14:34 (мск), источник: РБК Life
Коррида в Сочи. На видео попал бык на горнолыжной трассе в «Роза Хутор»
Он метался по снежному склону и даже боднул троих человек.
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По трассе сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор» пробежался бык. Видеокадры этого необычного визита попали в Сеть, в том числе их опубликовал местный телеграм-канал «Россия. Кубань. Новости». Как сообщается, животное появилось здесь днем в четверг, 2 февраля. На кадрах видно, как бык бодро скачет вниз по склону, неподалеку и в непосредственной близости от него находятся лыжники.
«Очевидцы рассказывают, что “любитель красного” боднул трех человек. Службы курорта уже провели “спасательную” операцию, животное увели с трассы Явор. Никто не пострадал. Сноубордисты не ожидали, что катание может стать настолько эмоциональным и экстремальным», — говорится в местном паблике.
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