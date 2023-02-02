В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — сказала она.
Прием заявлений на «Госуслугах» на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили со 2 февраля.
Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны «Гознака». Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.
В компании «Гознак» уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на «Микроне», который создает необходимые для них микросхемы.
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.