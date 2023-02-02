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20:23 (мск), источник: © РИА Новости

В МВД рассказали, как вернуть госпошлину за загранпаспорт с чипом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россияне могут вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта с чипом при отказе от получения услуги, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — сказала она.

Прием заявлений на «Госуслугах» на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили со 2 февраля.

Жителей регионов начали предупреждать об этой ситуации с конца января. Ее объяснили техническими причинами со стороны «Гознака». Такое письмо клиентской поддержки есть в распоряжении РИА Новости.

В компании «Гознак» уточнили, что рассчитывают на восстановление ритмичности производства и персонализации загранпаспортов нового образца в течение месяца после завершения работ на «Микроне», который создает необходимые для них микросхемы.

Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на десять лет пользования. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.

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