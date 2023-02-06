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12:27 (мск), источник: Известия

Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию

Китай возобновил с 6 февраля 2023 года групповые туристические поездки в Россию. Также для граждан КНР станут доступны организованные туры в 19 стран, включая Индонезию, Камбоджу, Таиланд, на Мальдивы и другие страны. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил в понедельник, 6 февраля.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, отечественный туристический сектор уже готов принимать гостей из Китая. Однако, чтобы достичь потока в 1,5 млн путешественников в год, который был до пандемии коронавируса, необходимо время, сообщает телеканал «Звезда». Горин добавил, что для этого необходимы доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен.

Ранее в этот день руководитель комиссии РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович высказал уверенность в беседе с «Известиями», что турпоток из Китая в Россию по итогам 2023 года восстановится лишь на 20% по сравнению с допандемийным уровнем.

В России первую группу китайских туристов ждут в Петербурге 9 февраля.

Возобновление китайского туризма оживит въездной туризм в РФ, который по сравнению с 2019 годом сократился на 99%. Тем не менее массового потока ждать не стоит: мешает отсутствие соглашения о безвизовых туристических поездках, нехватка авиаперевозки и другие факторы, заметил Сергей Войтович.

По мнению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, безвиз с китайскими туристическими группами в России может восстановиться уже в ближайшее время.

Ранее, 20 января, в пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать в Россию уже в феврале-марте.

26 января в посольстве России в Китае сообщили о росте числа заявлений от граждан КНР на получение всех видов российских виз, передает RT.

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