Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию

По его словам, отечественный туристический сектор уже готов принимать гостей из Китая. Однако, чтобы достичь потока в 1,5 млн путешественников в год, который был до пандемии коронавируса, необходимо время, сообщает телеканал «Звезда». Горин добавил, что для этого необходимы доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен.
Ранее в этот день руководитель комиссии РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович высказал уверенность в беседе с «Известиями», что турпоток из Китая в Россию по итогам 2023 года восстановится лишь на 20% по сравнению с допандемийным уровнем.
В России первую группу китайских туристов ждут в Петербурге 9 февраля.
Возобновление китайского туризма оживит въездной туризм в РФ, который по сравнению с 2019 годом сократился на 99%. Тем не менее массового потока ждать не стоит: мешает отсутствие соглашения о безвизовых туристических поездках, нехватка авиаперевозки и другие факторы, заметил Сергей Войтович.
По мнению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, безвиз с китайскими туристическими группами в России может восстановиться уже в ближайшее время.
Ранее, 20 января, в пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать в Россию уже в феврале-марте.
26 января в посольстве России в Китае сообщили о росте числа заявлений от граждан КНР на получение всех видов российских виз, передает RT.