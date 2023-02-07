10:42 (мск), источник: Известия
Здоровый выход: Михалков впервые после болезни появился на сцене
Народный артист России сыграл главную роль в собственном спектакле «12».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Едва выписавшись из больницы, Никита Михалков сыграл главную роль в собственном спектакле «12». «Известия» побывали на постановке, которая состоялась на сцене Театра сатиры, и убедились в том, что народный артист России оправился от болезни и готов к встрече с поклонниками. Представление завершилось зажигательной лезгинкой в исполнении детей. На поклонах режиссер снял шляпу перед врачами.
Никита Сергеевич приехал в театр за два часа. Тем временем на сцене началась репетиция. Михалков был в прекрасном расположении духа и сразу отправился на грим.
Билеты на спектакль, поставленный режиссером по своему же фильму «12», продавались по цене от 2 тыс. до 30 тыс. рублей. На 6 февраля в кассе ничего не было. Еще у метро «Маяковская» люди спрашивали лишний билет на Михалкова. Постановка «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» проходит на сцене Театра сатиры.
В центре сюжета — обсуждение 12 присяжными заседателями уголовного дела об убийстве 18-летним чеченским юношей своего приемного отца. Спектакль — размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Постановка хоть и известна поклонникам творчества Михалкова, и кто-то уже успел посмотреть сценическую версию, но для истинных фанатов стала поводом пересмотреть ее.
Многие пришли в театр с цветами. Кто-то пришел семьями. Таким образом зрители хотели поддержать кумира после тяжелой болезни. Попасть на «12» — возможность увидеть Никиту Сергеевича.
— Мы так переживали за него и верили, что Михалков найдет силы побороть болезнь, — призналась одна из зрительниц. — Жаль, что нельзя будет его обнять и поцеловать.
На эту реплику театралки со стажем креативный юный зритель предложил вариант, как все желающие могут передать свою любовь мэтру.
— Надо было в фойе установить картонную фигуру Никиты Михалкова, а все желающие обнимали бы ее и целовали, — сыпал идеями зритель. — А потом передали бы «двойника» в помаде режиссеру. Ему было бы приятно.
— Я не верил сплетням о здоровье Михалкова, — подключился к разговору заинтересовавшийся дискуссией майор в отставке. — Всё то, что писали о нем, вызывало сомнение. Поэтому ждали реакции самого Никиты Сергеевича. И когда в Telegram-канале «Бесогон» он отозвался, мы c семьей выдохнули. С того момента — только улыбка и вера в лучшее.
Сотрудники театра не удивились аншлагу.
— У нас как Михалков, всегда полный зал, — поделились работники гардероба. — И публика всегда такая холеная. Это не наша постановка. Они арендуют дважды в месяц сцену. Сегодня пришли, видимо, удостовериться, что жив-здоров Никита Сергеевич. Так же к нам ходят на спектакли с участием Александра Анатольевича Ширвиндта. Живые легенды.
Пространство сцены от зрительного зала отделяет натянутая сетка. Это постановочное решение авторов спектакля. Действие происходит в школьном спортзале. В центре сцены — длинный стол. Спортинвентарь — баскетбольный щит, шведская стенка. И фортепиано за решеткой, чтобы не играли. Герой Никиты Михалкова сидит у накрытого стола.
— Присоединяйтесь — чаек, бутерброды с сыром, — говорит Михалков собравшимся в спортзале мужчинам.
На сцене 12 присяжных: Сергей Степанченко, Николай Бурляев, Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Владимир Кочетков и Никита Михалков. В роли подсудимого — Рамиз Кялбиев.
Присяжные предлагают выбрать главного.
— Вы вроде самый опытный из нас, — обращаются собравшиеся к герою Михалкова.
Одобрение кандидатуры единогласно прошло не только на сцене, но и в зрительном зале. Посетители встретили идею овацией и одобрительными криками. Присяжные должны прийти к консенсусу. Всем двенадцати придется высказать мнение — они за признание виновным чеченского юноши в убийстве отчима, русского офицера, или нет. Единогласного решения сразу не случилось — у каждого есть свои основания для сомнений. Постепенно они приходят к выводу, что следствие было проведено недобросовестно. И вопросов больше, чем ответов. Между участниками выездного правосудия идет своеобразный матч. Счет на табло меняется с каждым откровением от сомневающихся присяжных. Выиграет матч тот, кто уверенней усомнится в доводах следствия. До развязки был еще один акт. Счет на табло 5−7, не в пользу чеченского мальчика.
Среди обсуждающих увиденное в фойе были замечены режиссер Александр Стриженов с супругой Екатериной, заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова.
— Я, как и все, переживал за здоровье Никиты Сергеевича, а сейчас пришел посмотреть его спектакль, потому что не видел его прежде, — рассказал «Известиям» лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. — Такие постановки нужны в наше время. О проблемах национального вопроса говорится в очень корректной форме.
Зритель на спектакле Михалкова особенный. Принимали постановку очень тепло. Смеялись, переживали, плакали от души. В антракте никто не ушел. Сидящие на откидных местах не смогли найти себе место поудобнее.
Второе действие началось со следственного эксперимента. И в тот момент усомнившихся в вине чеченского юноши стало еще меньше. Тот, кто смотрел спектакль не первый раз, заметил изменения в тексте пьесы.
После премьеры в Большом театре два года назад режиссер изменил роль одному из присяжных. Герой Александра Ведменского будто говорил словами Михалкова из программы «Бесогон». Он вспоминает восемь лет бомбежек Донбасса, сожженых людей в одесском Доме профсоюзов, сидящих националистов в Киеве. И все вокруг не верят и смеются только. Этот пронзительный монолог зал слушал в полной тишине и взорвался аплодисментами на финальных словах. Восемь лет беспамятства приводит как аргумент и другой присяжный. И это зал считывает.
Спектакль завершился зажигательной лезгинкой, которую исполнил коллектив детского ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба.
На поклонах Никита Михалков поблагодарил Театр сатиры, приютивший постановку, все службы, принимавшие в ней участие.
— Я знаю, что многие за меня переживали, я всем благодарен, — сказал Никита Сергеевич. — В зале сегодня присутствуют врачи, которые спасли меня. Они мне сказали: «Будешь спектакль играть, вылечим». — «Буду». И вылечили!
Режиссер снял шляпу перед докторами и склонил голову в знак благодарности. Зал взорвался овацией.