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10:48 (мск), источник: m24.ru

Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Глава Союза журналистов столицы Павел Гусев рассказал, что ведущий и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких — Прим. ред.)», — передает РИА Новости его слова.

Состояние журналиста остается тяжелым, добавил Гусев.

Ранее сообщалось, что Сванидзе положили в больницу с пневмонией и отеком легких. По данным источника СМИ, журналист находится в инфекционной больнице, его подключили к аппарату ИВЛ.

Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Выйти на связь с самим журналистом у представителей СМИ не получилось.

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