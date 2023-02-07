10:48 (мск), источник: m24.ru
Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе
Глава Союза журналистов столицы Павел Гусев рассказал, что ведущий и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.
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«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек (легких — Прим. ред.)», — передает РИА Новости его слова.
Состояние журналиста остается тяжелым, добавил Гусев.
Ранее сообщалось, что Сванидзе положили в больницу с пневмонией и отеком легких. По данным источника СМИ, журналист находится в инфекционной больнице, его подключили к аппарату ИВЛ.
Однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Выйти на связь с самим журналистом у представителей СМИ не получилось.