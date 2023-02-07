В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
52Главные события 2022 года в фотографиях
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
16:13 (мск), источник: Известия

Посмертную маску Гоголя выставят на торги за 250 тыс. рублей

Посмертную маску писателя Николая Гоголя 9 февраля выставят за четверть миллиона рублей на торги аукциона «Литфонд».

Источник: Известия

Автор маски скульптор Николай Рамазанов. Он сделал ее в 1852 году.

Кроме того, на торги выставят прижизненное издание «Мертвого дома» Федора Достоевского за 220 тыс. рублей, собственноручные правки Анны Ахматовой к «Реквиему» за 100 тыс. рублей и более 40 эскизов Бориса Кустодиева, запечатленных в иллюстрациях к книге Евгения Замятина 1922 года — этот лот выставлен за 1,3 млн рублей.

Также выставят на торги редкое издание Нового Завета конца XVI века за 1 млн 400 тыс.

Чуть менее, чем в полмиллиона рублей выставлена на торги 9 февраля подборка из 10 любовных писем и пяти телеграмм артистке балета Большого театра Нине Ивановой от советского композитора Дмитрия Шостаковича.

В конце января сборник из цикла стихотворений поэтессы Марины Цветаевой «Ученик», написанный от руки, продан на торгах аукционного дома «Литфонд» более чем за 7,2 млн рублей.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
литература