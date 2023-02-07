16:13 (мск), источник: Известия
Посмертную маску Гоголя выставят на торги за 250 тыс. рублей
Посмертную маску писателя Николая Гоголя 9 февраля выставят за четверть миллиона рублей на торги аукциона «Литфонд».
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Автор маски скульптор Николай Рамазанов. Он сделал ее в 1852 году.
Кроме того, на торги выставят прижизненное издание «Мертвого дома» Федора Достоевского за 220 тыс. рублей, собственноручные правки Анны Ахматовой к «Реквиему» за 100 тыс. рублей и более 40 эскизов Бориса Кустодиева, запечатленных в иллюстрациях к книге Евгения Замятина 1922 года — этот лот выставлен за 1,3 млн рублей.
Также выставят на торги редкое издание Нового Завета конца XVI века за 1 млн 400 тыс.
Чуть менее, чем в полмиллиона рублей выставлена на торги 9 февраля подборка из 10 любовных писем и пяти телеграмм артистке балета Большого театра Нине Ивановой от советского композитора Дмитрия Шостаковича.
В конце января сборник из цикла стихотворений поэтессы Марины Цветаевой «Ученик», написанный от руки, продан на торгах аукционного дома «Литфонд» более чем за 7,2 млн рублей.