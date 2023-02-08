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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

В Египте изменились правила покупки алкоголя в магазинах duty free

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Египте начали действовать новые правила продажи алкоголя прибывающим туристам, сообщает Tourdom.

Источник: © РИА Новости

В магазинах duty free в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и других городах путешественники могут приобретать до двух литров спиртных напитков и два блока сигарет. Воспользоваться этой возможностью можно в течение 48 часов после прибытия на курорт. Власти разрешают потратить на такие товары до 200 долларов.

Лимит на спиртные напитки увеличен при условии уплаты одного процента таможенного налога, но не менее 13 долларов за литр. Получается, если стандартная бутылка вина стоит 10 долларов, то на кассе придется отдать 23 доллара.

Из текста нормативного акта не ясно, как взимать налог, говорят эксперты. Позицию продавцов приводят в соцсетях, где опубликовано фото из торговой точки с объявлением на русском языке, что платить необходимо за каждый литр. В другом паблике отмечают, что цены выросли за каждую единицу алкоголя.

Изменения нормы алкоголя — не единственная новация. Также увеличен лимит освобождения от таможенных пошлин на личные вещи путешественников с десяти до 15 тысяч египетских фунтов, то есть до 35 тысяч рублей.

При выходе из аэропортов багаж и личные вещи гостей пропускают через сканер, возможен также визуальный досмотр. Запрещенные к ввозу предметы изымают, а за те, чья цена выше нормы, требуют уплатить пошлину. Чтобы доказать таможне, что все ввозимые новые вещи не предназначены для последующей продажи, опытные туристы советуют снимать с них ценники и фабричную упаковку.

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