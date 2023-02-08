15:18 (мск), источник: РБК Life
Врач объяснил теорию об остановке сердца во время чихания
Специалист развенчал популярный миф.
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При чихании у человека не останавливается сердце вопреки существующему предположению, заявил врач-онколог Леонид Доронин. В своем телеграм-канале «Записки врача» специалист, отвечая на вопрос одного из пользователей, развенчал миф и объяснил, откуда взялась такая теория.
По словам врача, предположение об остановке сердца могло возникнуть из-за сильного давления на грудную клетку, которое происходит во время чихания.
«Дело в том, что при чихании в грудной клетке создается сильное положительное давление. Настолько сильное, что оно может на мгновение сбить и изменить ритм сердцебиения, однако работать орган при этом, конечно, не прекращает. Возможно, миф появился как раз из-за этого странного ощущения, как будто сердце дергается или подпрыгивает».
Медик заявил, что ничего необычного в момент чихания не происходит, а поэтому посоветовал не переживать.
Ранее специалисты развенчали еще один миф — об исключительной пользе гранатового сока. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева подтвердила наличие положительного эффекта от употребления этого напитка у тех, кто страдает от дефицита железа, анемии, авитаминоза. Однако, по словам врача, следует отнестись к этому соку с осторожностью тем, у кого имеется воспаление желудочно-кишечного тракта, а также пациентам которые принимают определенные препараты, способные вступить в реакцию с активными веществами в составе граната.