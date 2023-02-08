16:08 (мск), источник: Вокруг Света
В Эфиопии нашли «фабрику топоров», работавшую 1,2 млн лет назад
Миллион лет назад эти наконечники производила неизвестная группа гоминидов.
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Около 1,2 миллиона лет назад на востоке Африки неизвестные науке родственники людей наладили производство обсидиановых топоров. Исследование древних изделий опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution в январе 2023 года.
Ранее антропологи считали, что человек произвел первые орудия полмиллиона лет назад, их обнаружили во Франции и Англии. Новое открытие отодвигает этот срок еще более чем на 500 тысяч лет в прошлое.
Находку сделали в регионе Мелка Контуре, расположенном в долине реки Аваш, пишет портал Live Science. Там же в 1974 году антропологи обнаружили скелет женской особи австралопитека, получившей имя Люси.
Всего было найдено 575 изделий из вулканического стекла (обсидиана), в том числе более 30 каплевидных наконечников ручных топоров. Каждый такой инструмент весил 0,3 килограмма. Ученые полагают, что этими топорами древние люди рубили, скоблили, разделывали туши и даже копали.
Древних гомининов часто изображают беспомощными перед суровой природой и едва способными прокормиться, на самом же деле вряд ли это соответствует истине, считают авторы открытия. Топоры с одного уровня раскопок оказались сделанными гораздо более искусно, чем другие. Это может говорить, что наши дальние родичи постепенно оттачивали мастерство, рассуждают антропологи.
Вулканическое стекло отличается хрупкостью, из него сложно сделать предмет, не разбив, и это тоже аргумент в пользу больших способностей древних гомининов к ремеслам.
Какая именно группа предков современных людей создала мастерскую, неясно. Ученые предполагают, что «фабрику топоров» могли основать представители вида Homo erectus — человек прямоходящий. Ранее недалеко от места раскопок нашли останки особи этого вида, их возраст оценили в 1,66 миллиона лет. Это примерно тот же период, к которому относится песок, сохранивший обсидиановые наконечники.