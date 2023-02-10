Огненные смерчи образовались в результате пожаров на юге Чили По меньшей мере 24 человека погибли в Чили в результате 260 лесных пожаров, охвативших центрально-южную зону этой страны
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
6-10 февраля: главное за неделю
19:28 (мск), источник: Известия

Собчак подтвердила наличие у нее гражданства Израиля

Журналистка Ксения Собчак подтвердила, что у нее есть гражданство Израиля. Об этом она сообщила 10 февраля на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Источник: РИА "Новости"

«Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его у меня нет. Ну, а затем, учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — сказала она.

По словам телеведущей, она получила второй паспорт, чтобы «уберечь себя и свою семью, когда мир вокруг стал рушиться».

До этого, 2 ноября, член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что у ее дочери Ксении Собчак имеется гражданство Израиля.

Ранее, 27 октября, в Telegram-каналах появилась фотография израильского паспорта, якобы принадлежащего Собчак. На снимке было видно, что документ являлся временным. Судя по дате выдачи, Собчак могла получить его 20 сентября.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалы