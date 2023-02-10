19:28 (мск), источник: Известия
Собчак подтвердила наличие у нее гражданства Израиля
Журналистка Ксения Собчак подтвердила, что у нее есть гражданство Израиля. Об этом она сообщила 10 февраля на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
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«Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что его у меня нет. Ну, а затем, учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала», — сказала она.
По словам телеведущей, она получила второй паспорт, чтобы «уберечь себя и свою семью, когда мир вокруг стал рушиться».
До этого, 2 ноября, член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что у ее дочери Ксении Собчак имеется гражданство Израиля.
Ранее, 27 октября, в Telegram-каналах появилась фотография израильского паспорта, якобы принадлежащего Собчак. На снимке было видно, что документ являлся временным. Судя по дате выдачи, Собчак могла получить его 20 сентября.