В России выявили 12 845 случаев ковида за сутки. Это максимум с 15 октября 2022 года

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда зафиксировали 13 384 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 392 случая заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 060 370 и 395 520 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 258 против 7 503 днем ранее, до 21 425 889.
За сутки в РФ госпитализировали 1 391 заболевшего против 1 358 днем ранее (рост на 2,4%). Число госпитализаций выросло в 41 регионе и снизилось в 35, в 9 субъектах ситуация не изменилась.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 043 против 2 952 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 376 326 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 014. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 391, до 3 174 636.