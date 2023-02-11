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11:18 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 12 845 случаев ковида за сутки. Это максимум с 15 октября 2022 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 845, летальных исходов из-за ковида — на 36. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда зафиксировали 13 384 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 392 случая заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 060 370 и 395 520 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 258 против 7 503 днем ранее, до 21 425 889.

За сутки в РФ госпитализировали 1 391 заболевшего против 1 358 днем ранее (рост на 2,4%). Число госпитализаций выросло в 41 регионе и снизилось в 35, в 9 субъектах ситуация не изменилась.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 043 против 2 952 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 376 326 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 014. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 391, до 3 174 636.

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