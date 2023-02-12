В России зафиксировали 31 смерть из-за ковида за сутки. Это минимум с 15 апреля 2020 года

В течение пяти дней в России регистрируют более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Однако смертность стабильно снижается уже четвертую неделю подряд. Количество зафиксированных смертей стало минимальным с 15 апреля 2020 года. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 845 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 072 717 и 395 551 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 805 против 8 258 днем ранее, до 21 432 694.
За сутки в России госпитализировали 689 заболевших против 1 391 днем ранее (снижение на 50,5%). Число госпитализаций уменьшилось в 65 регионах и увеличилось в восьми, еще в 12 ситуация не изменилась.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 658 против 3 043 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 378 984 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 10 против 12 днем ранее, до 48 024. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 750, до 3 176 386.