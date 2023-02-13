В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1, 4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи», — отметила Голикова, слова которой привели в аппарате по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».
В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году планируется построит 497 новых объектов, приобрести 21 здание и 736 быстровозводимых модулей. Также 1752 строения пройдут капитальный ремонт, добавила вице-премьер.