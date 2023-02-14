12:44 (мск), источник: m24.ru
Более 16,5 млн человек посетили музеи Москвы в 2022 году
Прошлогодний показатель стал самым высоким за последние 30 лет.
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В 2022 году музеи Москвы посетили 16,7 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«В 2022 году на выставках и экскурсиях побывали 16,7 миллиона москвичей и туристов. Самым посещаемым стал музей-заповедник “Царицыно”. Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также “Коломенское”, “Останкино и Кусково”, Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции “Московская музейная неделя”, которая проводится ежемесячно в течение года», — сказала Сергунина.
Также популярной в прошлом году оказалась акция «Ночь в музее», в которой поучаствовали 360 тысяч человек. Москвичи и гости столицы посетили более 230 выставок, лекций, концертов и спектаклей.
«Каждый год с апреля по май в столице проходит программа “Дни исторического и культурного наследия Москвы”. В прошлом году состоялось более 470 экскурсий и квестов. Благодаря им почти 400 тысяч горожан и туристов познакомились с памятниками архитектуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году в столице появились и новые выставочные площадки. Одной из них стала постоянная экспозиция «12 признаков живого» в павильоне «Геология» на ВДНХ. Ее создание было приурочено к 100-летию со дня основания Государственного биологического музея имени Тимирязева. Кроме того, в Московском зоопарке открылся павильон «Ластоногие». Для удобства посетителей рядом с ним оборудовали новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».
«В городе действуют и познавательные программы для юных горожан. Так, проект мэра Москвы “Музеи — детям” позволяет школьникам и учащимся колледжей посещать городские площадки бесплатно и узнавать новые факты из разных областей», — говорится в материале.
Также столичные власти запустили проект «Учебный день в музее», с помощью которого учителя могут проводить тематические занятия прямо в выставочных залах. В последних двух проектах в 2022 году приняли участие более 600 тысяч горожан.