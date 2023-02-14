В небе над Китаем заметили НЛО

Государственное китайское издание «Хуаньцю шибао» пишет во вторник, что утром 14 февраля житель города Цицикар по фамилии Цзян сообщил корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь», что 13 февраля в 17.23 (12.23 мск) он случайно заметил в небе «связку» неких быстро летящих объектов, он пояснил, что объекты, летящие спереди, загорались один за одним, а те, что были в конце связки, — также поочередно гасли. При этом он подчеркнул, что объект не был похож на обычного воздушного змея.
Цзян рассказал, что объект было видно всего несколько секунд, и пока он доставал телефон, чтобы его снять, светящийся объект исчез.
Также пользователи, размещавшие видео, указывали, что никогда раньше подобного не видели, что объект не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока ничего об этом не знают и объяснить, что это было, не могут. При этом сотрудники канцелярии противовоздушной обороны города Цицикар сообщили, что не получали никаких оповещений о проведении учений или тренировок, и что беспокоиться из-за ситуации не стоит.
В последнее время сообщения о замеченных в небе над материковым Китаем неопознанных летающих объектах появляются довольно часто. Так, газета «Хуаньцю шибао» ранее писала, что неопознанный летающий объект был обнаружен 12 февраля у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая. Местные власти разослали уведомление, в котором сообщалось, что в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект и что его готовятся сбить, в этой связи местных рыбаков попросили «соблюдать правила безопасности». В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкими лодками.
Согласно сообщениям в соцсетях, неопознанные летающие объекты 12 февраля заметили также жители города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун.
Власти страны пока не дали никаких разъяснений относительно того, удалось ли им установить, что это были за объекты, цель их нахождения в воздушном пространстве страны, а также представляли ли они угрозу для жителей.