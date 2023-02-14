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15:04 (мск), источник: Звук

Центробанк России выпустил монету в честь 150-летия Сергея Рахманинова

Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 150-летию великого композитора Сергея Рахманинова. Монета входит в серию «Выдающиеся личности России» и имеет номинал 2 рубля.

Источник: ЦБ РФ

Монета выполнена из серебра 925-й пробы и выпущена тиражом в 3000 единиц, сообщает пресс-служба Банка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Диаметр монеты составляет 33 миллиметра. На лицевой стороне изображены герб РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал и знак Санкт-Петербургского монетного двора.

На оборотной стороне помещены рельефные изображения портрета Рахманинова и нотного стана. Вверху слева расположена надпись «С. В. Рахманинов», а справа указаны годы жизни композитора.

Центробанк напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему без ограничений.

Сергей Рахманинов, выдающийся пианист и последний романтик XX века, стал символом русской музыки во всем мире — наряду с Чайковским, Мусоргским и другими великими композиторами. Его произведения по сей день входят в репертуар самых знаменитых музыкантов современности.

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