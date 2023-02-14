Центробанк России выпустил монету в честь 150-летия Сергея Рахманинова

Монета выполнена из серебра 925-й пробы и выпущена тиражом в 3000 единиц, сообщает пресс-служба Банка России.
Диаметр монеты составляет 33 миллиметра. На лицевой стороне изображены герб РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал и знак Санкт-Петербургского монетного двора.
На оборотной стороне помещены рельефные изображения портрета Рахманинова и нотного стана. Вверху слева расположена надпись «С. В. Рахманинов», а справа указаны годы жизни композитора.
Центробанк напоминает, что монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему без ограничений.
Сергей Рахманинов, выдающийся пианист и последний романтик XX века, стал символом русской музыки во всем мире — наряду с Чайковским, Мусоргским и другими великими композиторами. Его произведения по сей день входят в репертуар самых знаменитых музыкантов современности.