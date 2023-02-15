11:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: как люди впервые заселили древний мегаконтинент Сахул
Сейчас на нем расположены Австралия, Тасмания, Новая Гвинея и острова Ару.
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Сотрудники Университета Флиндерса в Австралии опубликовали статью в журнале Quaternary Science Reviews о том, как в период между 75 и 50 тысячами лет назад люди начали заселять мегаконтинент Сахул. Новое исследование детально показывает маршруты древних людей, по которым они передвигались при его заселении.
Выяснилось, что для освоения огромной территории могло потребоваться до 10 тысяч лет — это в два раза дольше, чем считалось ранее.
«То, как люди взаимодействуют с местностью, экологией и, возможно, другими людьми, меняет результаты нашей модели, обеспечивая более реалистичные результаты, — говорит эколог Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии. — Теперь у нас есть представление о закономерностях и процессах того, как люди впервые заселили эти земли десятки тысяч лет назад».
Ученые объединили данные двух ранее опубликованных исследований: в одном с помощью модели были изучены закономерности движения и роста населения, а в другом — воссозданы маршруты переселенцев, основанные на особенностях ландшафта. Модель также выявила новый коридор миграции на юг через центр Сахула.
Миграция, скорее всего, началась через Тимор, а затем через западные районы Новой Гвинеи. Затем произошло быстрое расширение на юг к Большому Австралийскому заливу и на север к Новой Гвинее. Исследователи также предполагают, что переселение людей в Тасманию было ограничено изменением уровня моря в Бассовом проливе.
«Наше обновленное моделирование показывает, что Новая Гвинея заселялась постепенно в течение 5−6 тысяч лет. Первоначально люди сосредоточили свое внимание на Центральном нагорье и районе Арафурского моря, прежде чем достичь архипелага Бисмарка на востоке», — подытожили ученые.
Недавно стало известно, как маори адаптировались к резким изменениям климата. Теплый климат с тропических островов облегчал людям только путь до нового места обитания.
Олеся Маевская