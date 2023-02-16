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09:56 (мск), источник: РБК Life

Когда будет Прощеное воскресенье в 2023 году и что нужно делать

Дата, история и традиции.

Источник: РИА "Новости"

Прощеное воскресенье — так называют последний день Масленицы, воскресенье перед началом Великого поста — в 2023 году отметят 26 февраля. В этот день православные верующие просят прощения друг у друга и готовятся к предстоящему испытанию духа и тела. РБК Life рассказывает, откуда появилась традиция, что можно и нельзя делать в этот день.

История Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье — это последний день накануне Великого поста в православии. В богослужебных книгах его называют Сыропустной неделей или Адамовым изгнанием.

Название «сыропустная» пошло из-за того, что этот день — последний, когда можно есть сыр и другую молочную пищу перед Великим постом. «Пуст» обозначает оставление, прощание. Сыропустная неделя заканчивает Сырную седмицу, которую в народе называют Масленицей, поэтому Прощеное воскресенье — это еще и последний день Масленицы.

«Адамовым изгнанием» день называют, потому что в это воскресенье православная церковь проводит богослужения и вспоминает библейский сюжет — изгнание людей из Рая.

Считается, что раз Бог простил Адама и Еву, хотя те ослушались его наказа, то и обычные люди должны найти силы для прощения обидчиков и самим попросить прощения.

Народное название «Прощеное воскресенье» появилось из-за совершения чина прощения в церквях. Традиция появилась в древности у египетских монахов. В этот день они в одиночестве отправлялись в пустыню на весь срок поста: многие из них погибали от голода, жажды или нападения зверей. Не зная, суждена ли им еще встреча в земном мире, монахи просили друг у друга прощения и сами прощали вольных или невольных обидчиков.

Со временем появился чин прощения. Во время него настоятель храма или монастыря после вечерни кланяется прихожанам и просит у них прощения, те также отвечают ему поклоном. Чин прощения со временем ушел в народ. Даже если человек не посещает церковь, принято в Сыропустную неделю просить прощения у родственников и близких людей.

Когда Прощеное воскресенье в 2023 году

Прощеное воскресенье в 2023 году отмечают 26 февраля.

У праздника нет определенной даты в календаре: он выпадает на февраль или март и зависит от даты Пасхи.

Именно от нее рассчитывают начало Великого поста, который длится семь недель до Воскресения Христова. В этом году дата Пасхи приходится на 16 апреля, пост будет идти с 27 февраля по 15 апреля.

Обычаи и традиции на Прощеное воскресенье

  • Одна из главных языческих традиций в этот день — сжигание чучела Масленицы. В костер бросали блины или другие лакомства, чтобы год был урожайный и благополучный. Пепел от костра нужно было рассыпать по полям, чтобы «накормить» землю.
  • Молодые девушки на Руси делали из ткани маленьких куколок и сжигали их во дворе. Считалось, что так они перекладывают на игрушку все свои печали и беды.
  • В последний день Масленицы принято ходить в баню, чтобы смыть с себя грехи.
  • Нельзя убираться и заниматься другой работой по дому.
  • В православии считается, что в Прощеное воскресенье можно есть только скромную пищу. Это последний день до Пасхи, когда разрешено есть молоко, сыр, масло и яйца.
  • Нельзя есть мясо. Последний раз до Пасхи приготовить мясные блюда можно на Мясопустной неделе (19 февраля в 2023-м).
  • Нельзя в Прощеное воскресенье ссориться, ругаться и обижать людей.
  • На протяжении всей Сырной седмицы нежелательно венчаться.
  • В «Адамово изгнание» церковь вспоминает грехопадение Адама и Евы и призывает прихожан к воздержанию.
  • Главная традиция Прощеного воскресенья — попросить прощения и простить самому. Это нужно, чтобы начать пост с чистой душой и сосредоточится на духовной жизни.

Как просить прощения на Прощеное воскресенье

Архимандрит Иов считает, что «нет такого человека, который не огорчил бы другого словом, делом или нечуткостью», поэтому каждому есть за что просить прощения.

Не стоит просить прощения, потому что так принято или нужно. Смысл Прощеного воскресенья в том, чтобы подготовиться к Великому посту, очистить душу и совесть перед испытанием.

Особых правил или инструкции, как правильно просить прощения, нет. Самое главное, считают служители церкви, чтобы слова были искренними. В христианской традиции также нельзя не отвечать на просьбу о прощении. В ответ можно ответить: «Бог простит».

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