09:56 (мск), источник: РБК Life
Когда будет Прощеное воскресенье в 2023 году и что нужно делать
Дата, история и традиции.
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Прощеное воскресенье — так называют последний день Масленицы, воскресенье перед началом Великого поста — в 2023 году отметят 26 февраля. В этот день православные верующие просят прощения друг у друга и готовятся к предстоящему испытанию духа и тела. РБК Life рассказывает, откуда появилась традиция, что можно и нельзя делать в этот день.
Прощеное воскресенье — это последний день накануне Великого поста в православии. В богослужебных книгах его называют Сыропустной неделей или Адамовым изгнанием.
Название «сыропустная» пошло из-за того, что этот день — последний, когда можно есть сыр и другую молочную пищу перед Великим постом. «Пуст» обозначает оставление, прощание. Сыропустная неделя заканчивает Сырную седмицу, которую в народе называют Масленицей, поэтому Прощеное воскресенье — это еще и последний день Масленицы.
«Адамовым изгнанием» день называют, потому что в это воскресенье православная церковь проводит богослужения и вспоминает библейский сюжет — изгнание людей из Рая.
Народное название «Прощеное воскресенье» появилось из-за совершения чина прощения в церквях. Традиция появилась в древности у египетских монахов. В этот день они в одиночестве отправлялись в пустыню на весь срок поста: многие из них погибали от голода, жажды или нападения зверей. Не зная, суждена ли им еще встреча в земном мире, монахи просили друг у друга прощения и сами прощали вольных или невольных обидчиков.
Со временем появился чин прощения. Во время него настоятель храма или монастыря после вечерни кланяется прихожанам и просит у них прощения, те также отвечают ему поклоном. Чин прощения со временем ушел в народ. Даже если человек не посещает церковь, принято в Сыропустную неделю просить прощения у родственников и близких людей.
Прощеное воскресенье в 2023 году отмечают 26 февраля.
Именно от нее рассчитывают начало Великого поста, который длится семь недель до Воскресения Христова. В этом году дата Пасхи приходится на 16 апреля, пост будет идти с 27 февраля по 15 апреля.
Архимандрит Иов считает, что «нет такого человека, который не огорчил бы другого словом, делом или нечуткостью», поэтому каждому есть за что просить прощения.
Особых правил или инструкции, как правильно просить прощения, нет. Самое главное, считают служители церкви, чтобы слова были искренними. В христианской традиции также нельзя не отвечать на просьбу о прощении. В ответ можно ответить: «Бог простит».