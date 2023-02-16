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11:15 (мск), источник: РБК Life

Лонг-ковид. Что это такое и как его лечить

Вопросы и ответы, которые помогут разобраться в важной теме.

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США
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Источник: Reuters

Эпидемия коронавируса в 2022 году стала не такой масштабной, как в течение двух лет ранее, но, увы, болеют все еще много людей. Более того, едва справившись с острыми проявлениями коронавирусной инфекции, переболевшие сталкиваются с ее последствиями. Каковы симптомы этого «хвоста», как их облегчить на что обратить внимание, стоит ли принимать какие-либо лекарства? Подходят ли они для восстановления после иных вирусных заболеваний, например, свиного гриппа? РБК Life собрал самые распространенные вопросы и с помощью профильных специалистов ответил на них.

Что такое лонг-ковид? То же ли это самое, что и постковид? Или нет?

Лонг-ковид, или постковидный синдром — патологические симптомы, возникающие после перенесенной коронавирусной инфекции и сохраняющиеся более 12 недель. Несмотря на то, что это новое и пока плохо изученное на практике явление, термин «постковидный синдром» принят ВОЗ и внесен в международную классификацию болезней. Некоторые исследователи разделяют постковидный синдром и лонг-ковид, считая первый осложнениями COVID-19, а второй — хроническим сохранением вируса в активном состоянии в организме. Но большинство медиков, как и я, постковидный синдром и лонг-ковид признают синонимами.

Насколько часто встречается, чем вызван и долго ли продолжается лонг-ковид? Кто ему наиболее подвержен?

Лонг-ковид испытывает около 15−25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Некоторые симптомы сохраняются в течение многих месяцев после заболевания, а иногда могут исчезнуть, но вернуться снова.

Исследователи утверждают, что нет связи между тяжестью COVID-19 и развитием постковидных осложнений, то есть в зоне «лонгковидного риска» находятся все, даже перенесшие COVID-19 бессимптомно и с ложно-отрицательным ПЦР-тестом. Нередко у пациентов с симптоматикой лонг-ковида не была подтверждена инфекция COVID-19, они говорили, что перенесли заболевание в легкой форме, не обращались к врачу, лечились самостоятельно.

Защищает ли вакцинация от «ковидного хвоста», снижает ли его тяжесть и длительность хотя бы?

Лишь некоторые исследования показывают, что вакцинированные и перенесшие затем COVID-19 реже испытывают лонг-ковид, чем те, кто не вакцинировался. Но скорее все-таки лонг-ковид развивается по не изученным пока законам.

Какие симптомы наиболее характерны для лонг-ковида?

Люди, перенесшие лонг-ковид, чаще всего отмечают:

  • усталость или астению, которые мешают повседневной жизни; так называемое «постнагрузочное недомогание»; повышенную температуру, чаще субфебрильную;
  • респираторные и сердечные симптомы (затрудненное дыхание или одышку, кашель, боль в груди, учащенное сердцебиение;
  • неврологические и психиатрические симптомы: затруднение мышления или нарушение концентрации внимания; головную боль; проблемы со сном; головокружение, (дурноту; покалывание и онемение в конечностях; искажения запаха или вкуса; депрессия или тревогу);
  • проблемы с ЖКТ: диарея, боль в животе;
  • другие симптомы: боль в суставах или мышцах, сыпь на коже и слизистых, выпадение волос, изменения менструального цикла.

Как поскорее выбраться из этого состояния? Что вы можете посоветовать?

Каждому пациенту с лонг-ковид необходимо придерживаться врачебных рекомендаций и самостоятельно контролировать симптомы и собственные показатели: частота сердечных сокращений, а давление, пульсоксиметрия, наблюдение за сном.

В России разработаны четкие схемы реабилитации после перенесенной инфекцию COVID-19:

✔ Симптоматическое медикаментозное лечение.

✔ Лечебная гимнастика — в соответствии, разумеется, с возможностями пациента.

✔ Физиотерапия — для улучшения кровообращения и состояния мышц и суставов, для устранения остаточных явлений в легких и общего укрепления организма.

✔ Работа с психологом помогает справиться с тревожностью и стрессом.

✔ Лечебный массаж и мягкие мануальные техники — это укрепляет иммунитет, мышцы грудной клетки, нормализует кровообращение и лимфоток.

✔ Коррекция образа жизни — сбалансированное питание (пища, богатая витаминами, минералами и микроэлементами), нормализация ночного сна, избегание стрессов.

Стоит ли принимать лекарства и какие именно?

Да, лекарства просто необходимы для управления симптомами лонг-ковида. В любом случае без рекомендации врача принимать препараты ни в коем случае нельзя. Важен индивидуальный подход, в зависимости от симптомов. Так, при наличии болевых синдромов используются нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, мелоксикам и другие). В современных рекомендациях при подтвержденном дефиците витаминов назначаются витамины: С, D, группы В и другие. При этом не следует переоценивать возможности витаминотерапии. При нарушениях сна, повышенной тревожности используют препараты мелатонина, пустырник, валерьянку, или другие безрецептурные снотворные средства. При нарушениях памяти, внимания, «тумане в голове» можно посоветовать использовать ноотропные препараты. Без рецепта сейчас можно купить следующие препараты: препарат Когитум (N-ацетиламиносукцинат), препараты Гинкго Билоба, витамин В4 (Холин), и др.

Как работают такие препараты?

В первую очередь стоит обратить внимание на лекарства, содержащие N-ацетиламиносукцинат — это аналог N-ацетиласпартата (NAA), вещества, содержащегося только в тканях центральной нервной системы). Основная роль NAA — участие в регуляции нервных клеток в центральной нервной системе. Именно NAA отвечает за работоспособность, когнитивные функции, стабилизирует процессы нервной регуляции и психической активности.

Снижение уровня NAA считается показателем нейродисфункции (повреждения нервных клеток), что и происходит при постковидных осложнениях. Поэтому такие препараты как, например, Когитум* можно использовать в качестве источника «строительного материала» для процессов восстановления нервных связей.

Необходимо ли назначение врача? Если да, то с каким конкретно специалистом следует проконсультироваться? Как долго необходимо применять препараты?

Следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Возможно, обратиться к неврологу, терапевту, врачу общей практики и другим специалистам, в зависимости от преобладающих симптомов. Обезболивающие препараты (ибупрофен и другие) лучше длительно и бесконтрольно не применять, так как они могут оказывать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт (например, способствовать развитию гастрита). Ноотропные препараты также имеют свои особенности применения. Если у вас сохраняется астения, хроническое переутомление, дневная сонливость после перенесенной вирусной инфекции, то, например, для препарата Когитум курс может составить от 10 дней до 2−3 недель. Врач, скорее всего, порекомендует его утренний прием, чтобы он не повлиял на ночной сон.

Ковид и постковид могут повторяться. Не возникает ли резистентность к препаратам, работают ли эти препараты при повторном к ним обращении?

Все индивидуально и зависит от лекарства и пациента. Как правило, при использовании в соответствии с инструкцией снижение эффективности не возникает.

*Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалиста.

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