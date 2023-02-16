16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрофизики обнаружили «идеальный взрыв» в космосе
Он противоречит законам физики.
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Астрофизики из Копенгагенского университета наблюдали «идеальный взрыв» в космосе, который образовал полностью симметричную сферу. Специалисты пояснили, что взрыв был в тысячу раз ярче, чем у классической сверхновой, что делает его килоновой — малоизученным астрономическим событием, которое происходит при слиянии двух нейтронных звезд.
Впервые килоновая звезда была замечена учеными в 2017 году на расстоянии 140 миллионов световых лет от Земли. Тогда же астрофизики смогли собрать некоторые данные об этом явлении, однако до сих пор считалось, что эти небесные тела обычно образуют сплющенное облако, поэтому появление сферической формы при новом взрыве стало открытием.
«Есть две сверхкомпактные звезды, которые перед коллапсом обращаются вокруг друг друга 100 раз в секунду. Мы считали, и все предыдущие модели указывали на это, что образующееся при столкновении и последующем взрыве облако должно иметь сплющенную и довольно асимметричную форму», — отметил ведущий автор исследования Альберт Снеппен.
Исследователи надеются, что это открытие даст ключ к пониманию фундаментальной физики и поможет рассчитать возраст Вселенной. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature.
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Олеся Маевская