02:06 (мск), источник: РБК
Джимми Картер отказался от лечения врачей и выбрал хосписную помощь
Джимми Картер решил провести оставшееся у него время дома и будет получать хосписный уход. Экс-президенту США 98 лет, в последние годы он много болел.
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39-й президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей в Джорджии, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства». Об этом говорится в заявлении Центра Картера в Twitter.
Организация сообщила, что семья экс-президента поддержала это решение, она просит уважать право Картера на частную жизнь.
В центре не уточняется, почему Картер принял решение получать хосписную помощь на дому. В последние годы экс-президент столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, отмечает NYT. В частности, в 2015 году у него была обнаружена меланома, однако год спустя он объявил, что больше не нуждается в лечении. В 2019-м Картера несколько раз госпитализировали, в том числе из-за перелома костей таза.
Картеру 98 лет, он самый старший по возрасту из ныне живущих президентов США. Пост главы государства он занимал в 1977—1981 годах.
Как отмечает NYT, Картер был «политической сенсацией» своего времени. В течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году, проведя соответствующие реформы. Одним из достижений внешней политики президента считаются Кэмп-Дэвидские соглашения — программа мирного урегулирования на Ближнем Востоке, подписанная Картером, президентом Египта Анваром Садатом и израильским премьер-министром Менахемом Бегиным 17 сентября 1978 года.
После отставки Картер занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития».