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14:46 (мск), источник: m24.ru

100-летняя женщина рассказала о лучшем напитке для долголетия

Жительница Великобритании Винни Тигвелл отпраздновала 100-летие и рассказала, в чем кроется секрет ее долголетия. Об этом информирует In Your Area.

Источник: AP 2022

14 февраля она отметила свой юбилей. Поздравить женщину в пансионат Winchcombe Place в городе Ньюбери пришли ее близкие люди. Долгожительница долгое время работала в одном из популярных торговых центров, в 1980 году вышла на пенсию и стала руководить чайным баром в здании суда Западного Беркшира. Известно, что прибыль от работы она отправляла на благотворительность.

По словам Тигвелл, лучшим напитком для долголетия является чай.

«Побольше чая и смеха!» — заявила она.

Во время празднования юбилея повар пансионата подал специальный напиток. Поздравить Тигвелл со 100-летием пришли не только родственники, но и мэр Ньюбери Гэри Норман.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что продолжительность жизни помогут увеличить постоянные тренировки, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное число быстрых углеводов. Она также посоветовала давать себе умеренные кардионагрузки.

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