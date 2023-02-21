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03:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Прокуратура смягчила обвинение против Алека Болдуина

Прокуратура смягчила обвинения против актера Алека Болдуина по делу о непредумышленном убийстве. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: Reuters

Отмечается, что адвокаты добились отказа обвинения учитывать закон об огнестрельном оружии штата Нью-Мексико. Он был принят спустя несколько месяцев после происшествия на съемочной площадке, следовательно окружной прокурор округа Санта-Фе ошибочно вменяет его действие артисту. Если бы Болдуин получил обвинения в соответствии со вступившим в силу позднее оружейным законом, ему грозил бы пятилетний срок в тюрьме.

Ранее стало известно, что Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу.

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