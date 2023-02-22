Российские ученые разработали возвращающий чувствительность протез ноги

В ходе разработки пациенту имплантировали в культю и спинной мозг электроды, через которые удалось передать в нервную систему человека сигналы с датчиков, установленных на искусственном аналоге стопы.
«Наша разработка решает сразу две ключевые проблемы людей с ампутациями: купирует фантомные боли, которые сложно убрать фармакологически, а также возвращает утраченные ощущения», — сказал руководитель инвазивных исследований «Моторики» Юрий Матвиенко.
Он добавил, что гипотеза команды ученых в том, что очувствление протезов ног избавит человека от избыточных усилий при ходьбе. Это позволит в дальнейшем разработать управляемую бионическую стопу, защитить спину от повреждений и асимметричной нагрузки.
Также это повысит психологический комфорт, так как протез ноги перестает восприниматься как средство реабилитации или гаджет и ощущается как своя собственная конечность.