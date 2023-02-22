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07:53 (мск), источник: Известия

Российские ученые разработали возвращающий чувствительность протез ноги

Специалисты компании «Моторика» на базе медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Сколтеха разрабатывают чувствительный протез ног, узнали «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В ходе разработки пациенту имплантировали в культю и спинной мозг электроды, через которые удалось передать в нервную систему человека сигналы с датчиков, установленных на искусственном аналоге стопы.

«Наша разработка решает сразу две ключевые проблемы людей с ампутациями: купирует фантомные боли, которые сложно убрать фармакологически, а также возвращает утраченные ощущения», — сказал руководитель инвазивных исследований «Моторики» Юрий Матвиенко.

Он добавил, что гипотеза команды ученых в том, что очувствление протезов ног избавит человека от избыточных усилий при ходьбе. Это позволит в дальнейшем разработать управляемую бионическую стопу, защитить спину от повреждений и асимметричной нагрузки.

Также это повысит психологический комфорт, так как протез ноги перестает восприниматься как средство реабилитации или гаджет и ощущается как своя собственная конечность.

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