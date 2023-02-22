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09:43 (мск), источник: Газета.Ру

Valve устроила «ловушку» и забанила 40 тыс. читеров в Dota 2

Компания Valve заблокировала свыше 40 тыс. аккаунтов в Dota 2 за применение читов. Об этом сообщает Forbes.

Источник: Reuters

Речь идет о тех игроках, которые были пойманы на использовании стороннего софта для получения нечестного преимущества в игре. Когда Valve поняла, как работают читы, она устроила «ловушку» путем добавления в Dota 2 с актуальным обновлением неких данных, к которым обычные игроки никогда не обращаются — они интересны лишь программам, которыми пользуются читеры. После этого все аккаунты, заподозренные в нечестной игре, были заблокированы.

«Все заблокированные сегодня аккаунты запрашивали доступ к этим данным, поэтому мы уверены в заслуженности каждой из блокировок, и хотя их было крайне много из-за распространенности подобных читов, это лишь часть нашей непрекращающейся кампании против читерства», — заявили представители Valve.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как специалисты по информационной безопасности компании Avast нашли в Steam модификации для игры Dota 2, которые прячут в себе опасный вирус.

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