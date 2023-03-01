Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

«Разрешаю, с Богом!» — сказал президент.
Церемония открытия новой линии проходит в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ.
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейший в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В ее состав входит 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.
В эксплуатацию вводятся девять последних станций Большого кольца:
БКЛ строили и запускали участками. Первый участок Большого кольца на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск последнего восточного участка нового кольца.
БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35−45 минут.
Благодаря новому кольцу москвичам и гостям столицы теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, 3 пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), 8 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.
Всего на БКЛ будет курсировать 92 современных состава российского производства.