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13:46 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Разрешаю, с Богом!» — сказал президент.

Церемония открытия новой линии проходит в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ.

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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) — крупнейший в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В ее состав входит 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

В эксплуатацию вводятся девять последних станций Большого кольца:

  • «Марьина роща»;
  • «Рижская»;
  • «Сокольники»;
  • «Текстильщики»;
  • «Печатники»;
  • «Нагатинский затон»;
  • «Кленовый бульвар»;
  • «Каширская»;
  • «Варшавская».

БКЛ строили и запускали участками. Первый участок Большого кольца на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск последнего восточного участка нового кольца.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35−45 минут.

Благодаря новому кольцу москвичам и гостям столицы теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, 3 пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), 8 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.

Всего на БКЛ будет курсировать 92 современных состава российского производства.

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